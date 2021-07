De Telegraaf: Stade Rennes brengt ‘enorm bod’ uit op Edson Álvarez

Vrijdag, 16 juli 2021 om 19:02 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:08

Stade Rennes heeft zich in Amsterdam gemeld voor Edson Álvarez, zo meldt De Telegraaf. De hyperambitieuze Franse club heeft een bod van achttien miljoen euro uitgebracht op de 23-jarige Mexicaan. Voor Ajax is een transfer echter onbespreekbaar en het bod is dan ook van tafel geveegd, zo klinkt het.

Mike Verweij geeft in de podcast Kick-off toelichting op het nieuws rond Álvarez. "Het was een openingsbod van rond de achttien miljoen euro, een enorm bod waarvan je denkt: zou je dat niet moeten overwegen?", aldus de journalist. "Maar Edson Álvarez heeft zich knap in de basis van Ajax geknokt. Waar hij in het begin niet in de plannen van Erik ten Hag voorkwam, is hij nu kennelijk onmisbaar. Dus die verkoop was niet bespreekbaar."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf betaalde Ajax twee jaar geleden vijftien miljoen euro aan Club América voor Álvarez. "Dit zou wel eens een 'Nicolai Jörgensentje' kunnen worden", aldus Verweij. Feyenoord sloeg in januari 2018 een enorm bod af op de Deense spits en kreeg daarna nooit meer een gelijkwaardige aanbieding. "Aan de andere kant: er was wel meer belangstelling voor Álvarez. Hij speelt nu op de Gold Cup en hij is gewoon een vaste kracht bij Mexico. Dat is natuurlijk geen misselijke nationale ploeg, een van de kanshebbers op de Gold Cup."

Volgens Verweij speelt er bij Ajax 'iets geks' rond Lisandro Martínez. "Hij bleek aan het eind van het seizoen heel belangrijk", zegt de journalist. "Er wordt met nieuwe contracten gestrooid: Steven Berghuis gaat heel veel verdienen bij Ajax en Dusan Tadic tekent een nieuw contract, maar bij Martínez zijn ze nog niet zo scheutig. Daar is wel verbazing over, omdat hij nog op zijn eerste contract zit. Die jongen is speler van het Argentijnse nationale elftal en ik denk dat hij ook wel een salarisverhoging verdient." Martínez ligt tot medio 2023 vast, waarbij Ajax de optie heeft voor nog een seizoen.

Overigens concurreerde Stade Rennes ook met Ajax om Kamaldeen Sulemana. De directie van Ajax heeft zelf de stekker getrokken uit de deal omtrent de negentienjarige Ghanees, schreef De Telegraaf donderdag. De linksbuiten van FC Nordsjaelland vroeg opnieuw om extra bedenktijd, waarna Ajax besloot om van zijn komst af te zien. Sulemana is nu op weg naar Stade Rennes, dat zich ook bij AZ heeft gemeld voor Teun Koopmeiners.