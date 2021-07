Vrijdag, 16 Juli 2021

PSG bereikt akkoord over ruilovereenkomst

Olympique Marseille heeft de entourage van Diego Costa laten weten niet geïnteresseerd te zijn in zijn diensten. De spits, die al een half jaar zonder club zit, is wel in contact met diverse andere clubs. (Fabrizio Romano)

Er zit nog weinig schot in de contractonderhandelingen tussen Ilaix Moriba en Barcelona. De Spaanse grootmacht wil de middenvelder, wiens contract volgend jaar afloopt, belonen met een vierjarige verbintenis. (Diverse Spaanse media)

Paris Saint-Germain is in principe akkoord met Lazio over een ruildeal tussen Pablo Sarabia en Joaquín Correa. PSG zou achttien miljoen euro bijbetalen, maar heeft de transfer voorlopig on-hold gezet, omdat de club eerst een andere aankoop wil afronden. (Sportitalia)

Atlético Madrid wil João Félix absoluut niet betrekken in een ruildeal met Barcelona. De Catalanen willen in ieder geval Saúl Ñíguez in plaats van Antoine Griezmann en verlangen daar nog iets bovenop. (Deportes Cuatro)

Juventus heeft een lijntje uitgegooid naar Mauro Icardi, die open staat voor een transfer. Bij Paris Saint-Germain mag de spits, die een jaar geleden vijftig miljoen euro kostte, in principe vertrekken. (Foot Mercato)