Ajax komt vrijdagavond in actie voor slachtoffers van overstromingen

Vrijdag, 16 juli 2021 om 17:53 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:41

Anderlecht en Ajax staan vrijdagavond stil bij de watersnoodramp die delen van Nederland, België en Duitsland al enkele dagen treft. De spelers zullen hun wedstrijdshirts na afloop van de vriendschappelijke ontmoeting in het Lotto Park in Brussel afstaan voor een veiling. Daarnaast komt er een inzamelingsactie voor kleding, meubilair en voedsel en is er voorafgaand aan het oefenduel tussen de grootmachten een minuut stilte.

"Als club leven we mee met de slachtoffers van het noodweer en zijn we ons terdege bewust van de enorme schade die het noodweer heeft aangericht in ons land", laat CEO Jos Donvil vrijdagmiddag weten in een verklaring op de website van Anderlecht. "Dankzij onze uitstekende samenwerking met de gemeente kunnen we snel een solidariteitsactie opzetten. En ook tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ajax vanavond zal de solidariteit voelbaar zijn in het stadion."

Vooral in Wallonië zorgt de wateroverlast voor de nodige problemen en het dodental als gevolg hiervan is opgelopen tot ruim twintig. Daarnaast worden verschillende mensen nog steeds vermist. In Duitsland ligt het dodental vanwege de hevige overstromingen al op bijna honderd, terwijl ook daar nog tientallen mensen niet zijn teruggevonden. In Limburg is de situatie ook zeer ernstig, met al tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd. In Meerssen moesten veel mensen halsoverkop vertrekken vanwege een dijkdoorbraak.

De Limburgse clubs VVV-Venlo, MVV Maastricht en Roda JC Kerkrade hebben via de sociale media al hun steun uitgesproken richting de mensen die van dichtbij te makken hebben met de overstromingen. Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach hebben plannen om een benefietwedstrijd af te werken in het zwaar getroffen Hagen. De opbrengst van de oefenwedstrijd gaat naar de slachtoffers van de wateroverlast in de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts. Tegelijkertijd maken 1. FC Köln, Bayern München en zakenpartner Telekom een bedrag van honderdduizend euro vrij voor de slachtoffers in Duitsland.