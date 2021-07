Wanneer komen Antony en de Eredivisie-spelers in actie op Olympische Spelen?

Zaterdag, 17 juli 2021 om 09:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 19:50

De Olympische Spelen staan voor de deur en dat betekent ook weer twee weken volop voetbal. Naast het damestoernooi met de Oranje Leeuwinnen komen bij de heren zestien landen in actie. Jong Oranje ontbreekt, maar met sterren als Pedri, Richarlison, Dani Alves en Takefuso Kubo is er alsnog genoeg te genieten. Ook zijn er zeven spelers bij die nu actief zijn in de Eredivisie of er hebben gespeeld. In dit overzicht zie je precies wanneer zij in actie komen, terwijl ook alle topwedstrijden staan genoteerd.

Door Thijs Verhaar

De bekendste Eredivisie-speler op de Olympische Spelen luistert natuurlijk naar de naam Antony. De vleugelaanvaller van Ajax kreeg uiteindelijk toestemming om af te reizen naar Tokyo, waar hij deel uitmaakt van een ijzersterke voorhoede met onder meer Richarlison en Gabriel Martinelli. Bovendien heeft Brazilië met Dani Alves een wereldberoemde dispensatiespeler, die met zijn 38 jaar de nodige ervaring en extra klasse toe moet voegen aan de titelkandidaat. David Neres, Danilo en Mauro Junior vielen in de laatste selectiefase af en doen dus niet mee aan het toernooi.

Brazilië’s grootste tegenstander lijkt op voorhand Spanje te zijn. Zes EK-gangers (Pedri, Eric Garcia, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pau Torres en Unai Simon) mogen nu ook mee naar Tokyo en de ploeg is nog verder aangevuld met toptalenten als Oscan Mingueza, Bryan Gil en Juan Miranda, dus de Spaanse ploeg is het zeker waard om te volgen op dit toernooi. Een Eredivisie-tintje zit er verder niet aan deze ploeg, al moet bij dispensatiespeler Marco Asensio altijd worden opgemerkt dat hij een Nederlandse oma heeft.

Yuta Nakayama van PEC Zwolle kan op de Olympische Spelen zomaar het Japanse centrale verdedigingsduo vormen met Ko Itakura, die afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Groningen speelde.

Een land wat wel een sterke connectie met de Eredivisie heeft is Japan. Verdediger Yuta Nakayama staat al drie jaar onder contract bij PEC Zwolle en kan op het toernooi in zijn eigen land zomaar het centrale duo gaan vormen met Ko Itakura. De speler van Manchester City maakte afgelopen seizoen veel indruk op huurbasis bij FC Groningen, zoals Ritsu Doan in het verleden ook al deed. De middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Armenia Bielefeld, maar mag zich nog altijd speler van PSV noemen. De vierde en laatste Japanner met link naar de Eredivisie is dispensatiespeler Maya Yoshida, die zijn Europese doorbraak in 2010 beleefde bij VVV-Venlo.

In de selectie van Nieuw-Zeeland is ook een speler opgenomen die momenteel deel actief is in Nederland: Michael Woud. De doelman heeft een verleden bij Willem II en is momenteel eerste keeper bij Almere City. Hij is de enige speler uit de Keuken Kampioen Divisie die in actie gaat komen op de Olympische Spelen. Grappig feitje is dat zijn ploeggenoot Nando Pijnaker wel in het Nederlandse Brummen geboren werd, maar nooit bij een Nederlandse club heeft gespeeld. Hij verhuisde al op driejarige leeftijd naar Nieuw-Zeeland en de speler van het Portugese Rio Ave heeft ook reeds zijn eerste A-interland gespeeld, maar mag als 22-jarige nog ‘gewoon’ mee met de beloftenploeg naar Tokyo.

De zevende en laatste speler met een verleden in de Eredivisie is de Duitse spits Ragnar Ache. Hij brak twee jaar geleden door bij Sparta Rotterdam en staat inmiddels op de loonlijst bij Eintracht Frankfurt, dat hem voor twee miljoen euro overnam van de Kasteelheren. De 22-jarige spits kwam nog niet verder dan zeven korte invalbeurten in de Bundesliga, maar wist op de laatste speeldag wel zijn eerste treffer op het hoogste niveau van Duitsland aan te tekenen. Ook bij Jong Duitsland moet hij het voorlopig doen met een bijrol, maar hij heeft ook op interlandniveau al bewezen niet veel kansen nodig te hebben voor een doelpunt.

The Olympic group stage draw was done earlier this morning and ???? Group A opponents are ????, ???? & ????. pic.twitter.com/zX0zuTu5LD — MexNexGen (@MexNexGen2) April 21, 2021

Het hele toernooi wordt afgewerkt tussen donderdag 22 juli en zaterdag 7 augustus, dus dat betekent dat de eerste groepswedstrijden op de 22e worden afgewerkt. Op die dag staan direct acht duels ingepland, zoals dat ook geldt voor zondag 25 juli en woensdag 28 juli. De nummers 1 en 2 uit de vier poules strijden vervolgens op zaterdag 31 juli tegen elkaar in de kwartfinales, terwijl de laatste vier het op dinsdag 3 augustus tegen elkaar opnemen. De strijd om het brons volgt op vrijdag 6 augustus en op zaterdag 7 augustus gaan de twee finalisten met elkaar de strijd aan om Olympisch goud.

Wanneer komen de (ex-)Eredivisionisten in actie?

Naam Land Tegenstander Datum Aanvangstijd Michael Woud Nieuw-Zeeland Zuid-Korea donderdag 22 juli 10.00 uur Nakayama, Itakura, Doan, Yoshida Japan Zuid-Afrika donderdag 22 juli 13.00 uur Ragnar Ache Duitsland Brazilië donderdag 22 juli 13.30 uur Antony Brazilië Duitsland donderdag 22 juli 13.30 uur Michael Woud Nieuw-Zeeland Honduras zondag 25 juli 10.00 uur Antony Brazilië Ivoorkust zondag 25 juli 10.30 uur Nakayama, Itakura, Doan, Yoshida Japan Mexico zondag 25 juli 13.00 uur Ragnar Ache Duitsland Saoedi-Arabië zondag 25 juli 13.30 uur Antony Brazilië Saoedi-Arabië woensdag 28 juli 10.00 uur Ragnar Ache Duitsland Ivoorkust woensdag 28 juli 10.00 uur Michael Woud Nieuw-Zeeland Roemenië woensdag 28 juli 10.30 uur Nakayama, Itakura, Doan, Yoshida Japan Frankrijk woensdag 28 juli 13.30 uur

Wanneer komen de toplanden in actie?