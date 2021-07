De Boer krijgt plaagstoot uitgedeeld: ‘Wij voerden 5-3-2 beter uit dan Oranje’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 15:31 • Mart Oude Nijeweeme

Rogier Meijer staat voor zijn debuutseizoen als trainer in de Eredivisie. De oefenmeester van NEC wist afgelopen seizoen via de play-offs te promoveren en heeft zich inmiddels flink versterkt. Onder meer Lasse Schöne moet ervoor zorgen dat de Nijmegenaren zich gaan handhaven komend seizoen. Volgens Meijer heeft zijn ploeg de promotie vooral te danken aan de snelle omschakeling van 4-4-2 naar 5-3-2, waar zijn ploeg in de nacompetitie aanzienlijk beter mee voor de dag kwam dan het Nederlands elftal tijdens het Europees kampioenschap.

"Wij voerden het ook beter uit dan Oranje", steekt Meijer maar direct van wal tegen Voetbal International. "Onze backs waren vrij aanvallend en Edgar (Barreto, red.) had een belangrijke rol in de opbouw. Bij Oranje zag ik in het begin niet zo goed wat ze wilden. Misschien was de voorbereidingstijd te kort, maar je kunt ook zeggen dat spelers van dat niveau dat soort dingen sneller oppikken. Het gaat er ook om wat je wilt. Als je via de vleugels wil spelen, moet je de as dichthouden. Tegen Georgië zag ik een paar keer dat de as helemaal openlag."

Meijer gelooft niet dat bondscoach Frank de Boer zomaar wat deed. "Het zijn allemaal zaken die je kunt bespreken en die trainbaar zijn", gaat de oefenmeester verder. "Frank de Boer zal er vast goed over hebben nagedacht en Oranje heeft spelers die het systeem kennen, maar de uitvoering was niet goed genoeg. Zo is het trainersvak. Je maakt keuzes en iedereen heeft er een mening over. Soms pakt het anders uit dan je had gehoopt. Mijn team vond het prettig om zo te spelen en we gaven weinig weg. We wisten dat we een goede kans maakten als we de persoonlijke fouten eruit konden halen."

Als NEC na de zomer aan een kersvers Eredivisieseizoen begint, zal de ploeg gewoon weer in een 4-3-3 systeem opereren. "We hebben niet voor niets een bepaald type spelers aangetrokken", vervolgt Meijer. "We willen ook realistisch zijn met agressief en compact verdedigen, maar zeker in thuisduels is het onze plicht het publiek iets te geven. Het stadion is uitverkocht, dus we willen ook goed voetballen. Het liefst grijp ik Vitesse thuis negentig minuten bij de strot, maar we moeten ook realistisch zijn. We hebben een mix van ervaren spelers en jonge jongens. Daar moet van afstralen dat NEC terug is in de Eredivisie."