Saudi-Arabië wil Italië betrekken in primeur op WK van 2030

Vrijdag, 16 juli 2021 om 15:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:01

Saudi-Arabië wil graag de organisatie van het WK in 2030 op zich nemen en volgens The Athletic is Italië de beoogde mede-organisator. Mocht de FIFA akkoord gaan met deze plannen, dan volgt over negen jaar een primeur. Het zou dan namelijk voor het eerst zijn dat een WK wordt afgewerkt op twee verschillende continenten. De wereldvoetbalbond is sowieso voorstander van verdeling van WK-duels over verschillende landen, zoals op het afgelopen EK ook is gebeurd.

The Athletic meldt dat Saudi-Arabië een lijstje heeft opgesteld met mogelijke kandidaten, met Italië dus als meest serieuze optie. De ploeg van Roberto Mancini veroverde zondag de Europese titel door zondag in de finale na strafschoppen af te rekenen met Engeland. De concurrentie voor de organisatie van het WK in 2030 is echter fors. Portugal en Spanje hebben zich ook kandidaat gesteld en Argentinië, Chili, Paraguay en Uruguay willen ook gezamenlijk een gooi doen naar de organisatie. Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië willen eveneens de handen ineenslaan, terwijl ook Marokko de mogelijkheden onderzoekt om een bid neer te leggen bij de FIFA.

Een gedeelde organisatie van eindtoernooien is wenselijk om het deelnemersveld in de toekomst zal worden uitgebreid. Op het WK van 2018 in Rusland waren er nog 32 deelnemende landen, maar in 2026 zal dat aantal stijgen naar 48 landen. De organisatie van dat WK zal in handen zijn van de Verenigde Staten, Canada en Mexico, zo maakte de FIFA drie jaar geleden al bekend. Het WK van 2022 in Qatar is de laatste eindronde met 32 landen.

Saudi-Arabië was een van de initiatiefnemers van een nieuwe opzet van het WK. Op het FIFA-congres in mei kwam er vanuit het Arabische land een officieel verzoek om het WK voortaan om de twee jaar te organiseren. "Wij geloven dat het voetbal op een belangrijk kruispunt is aangekomen', zo zei bondsvoorzitter Yasser Al-Misehal twee maanden geleden. 'Het is tijd om te herzien hoe de structuur van het voetbal over de hele wereld in elkaar zit, en tijd om te kijken wat het beste is voor de toekomst." FIFA-voorzitter Gianni Infantino gaat de mogelijkheden sowieso onderzoeken. "We moeten altijd onderzoeken wat we kunnen doen om het voetbal nog beter te maken."