Nederlands plan kan Premier League zestig miljoen euro opleveren

Vrijdag, 16 juli 2021 om 15:15 • Chris Meijer • Laatste update: 15:40

Een Nederlands plan zou de Premier League een forse extra aan reclame-inkomsten kunnen opleveren. Created Crowd werd een klein jaar geleden opgezet om de door de coronapandemie lege stadions voor de televisiekijkers te vullen door middel van kunstmatige intelligentie en augmented reality. Het Nederlandse initiatief werd de voorbije maanden doorontwikkeld, verschoof de focus naar advertisement en heeft nu een technologie in handen die alleen de Premier League per seizoen al zestig miljoen euro kan opleveren.

Hamzah Sadiek kwam aanvankelijk met het idee om de lege stadions te vullen met door supporters gepersonaliseerde hologrammen, die via een app geluid konden maken. Samen met Humphry Nijman - de zaakwaarnemer van onder meer Georginio Wijnaldum - werd dit plan doorontwikkeld tot een systeem waarmee het door middel van kunstmatige intelligentie en augmented reality mogelijk was om supporters levensecht in het stadion te laten zien. Nu het publiek langzaam maar zeker teruggekeerd is in de stadions, heeft Created Crowd de focus verlegd naar advertisement.

Een van de technici van Created Crowd kwam erachter dat de technologie die ontwikkeld is voor het virtueel vullen van de stadions ook gebruikt kon worden voor reclame rond wedstrijden. Op dit moment kunnen virtuele objecten - zoals bijvoorbeeld het tonen van de opstellingen voor de wedstrijd - van één kant getoond worden. Met de technologie van Created Crowd is het echter mogelijk om objecten tegelijk vanuit alle hoeken te tonen.

Dit kan gebruikt worden om voor de televisiekijker reclame te tonen op plekken waar dit nu nog niet mogelijk is. Met dezelfde technologie kunnen spelers in graphics - zoals bijvoorbeeld in de opstellingen - eveneens vanuit verschillende hoeken worden getoond. Created Crowd heeft tijdens WK-kwalificatiewedstrijden van Suriname tegen Bermuda en Canada een succesvolle pilot gedraaid met het tonen van advertenties middels de ontwikkelde technologie.

Created Crowd voert momenteel gesprekken met Amazon, dat met zijn streamingsdienst Prime Premier League-wedstrijden uitzendt. Uit externe berekeningen is gebleken dat met de diensten van Created Crowd zestig miljoen euro kan worden binnengehaald aan reclame-inkomsten. Dit bedrag kan overigens nog oplopen als de technologie ook gebruikt wordt voor het vullen van lege plekken met virtueel publiek of bij de graphics tijdens de wedstrijd.