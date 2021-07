Ajax strikt Premier League-club voor oefenduel en laat 25.000 fans toe

Vrijdag, 16 juli 2021 om 14:48 • Rian Rosendaal

Ajax heeft een extra oefenwedstrijd ingepland in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdamse club meldt vrijdagmiddag dat Leeds United op woensdag 4 augustus op bezoek komt in de Johan Cruijff Arena, met 20.15 uur als aanvangstijdstip. Ajax meldt daarnaast dat er maximaal 25.000 toegangskaarten zullen worden verkocht voor de vriendschappelijke ontmoeting met de Premier League-club.

Ajax benadrukt in het persbericht dat de aangescherpte maatregelen van de Nederlandse overheid strikt zullen worden gevolgd. Bezoekers van het oefenduel met Leeds zullen dus een negatieve testuitslag of een vaccinatiebewijs moeten kunnen tonen bij het betreden van het stadion. Het zal de laatste wedstrijd zijn in de oefencampagne voor het elftal van trainer Erik ten Hag. Op zaterdag 7 augustus namelijk is PSV de tegenstander in het duel om de Johan Cruijff Schaal.

Leeds keerde vorig jaar na een afwezigheid van zestien jaar terug in de Premier League. De ploeg van manager Marcelo Bielsa sloot de jaargang in Engeland af met een keurige negende plaats. Bij the Whites staan de Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville onder contract. Daarnaast beschikt Bielsa sinds kort over de van Barcelona afkomstige linksback Junior Firpo. Men begint op 14 augustus aan het nieuwe Premier League-seizoen met een uitwedstrijd tegen Manchester United.

Ajax bereidt zich momenteel voor op de oefenwedstrijd tegen Anderlecht van vrijdagavond. Daarna volgen nog vriendschappelijke duels met Bayern München (24 juli), RB Leipzig (31 juli) en dus Leeds op 4 augustus. Tot dusver werd in de voorbereiding gewonnen van HFC (6-0) en SC Paderborn (4-1) en gelijkgespeeld tegen Quick'20 (1-1). Het Eredivisie-seizoen begint voor Ajax op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen NEC.