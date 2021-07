Giroud lijkt met keuze voor rugnummer eigen glazen in te gooien bij Milan

Vrijdag, 16 juli 2021 om 13:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:25

Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat AC Milan de transfer van Olivier Giroud wereldkundig maakt. De Franse spits ondergaat vrijdag zijn medische keuring en kiest vervolgens voor rugnummer negen bij de Italiaanse topclub. Die keuze is uiterst opmerkelijk, aangezien maar weinig spitsen succes beleefden met het nummer sinds het afscheid van clublegende Filippo Inzaghi. Onder meer Fernando Torres, Gonzalo Higuaín en Mario Mandzukic kregen het niet voor elkaar om te schitteren als nummer negen bij Milan.

Sinds het afscheid van Inzaghi in juli 2012 droegen verschillende aanvallers het shirt met het echte spitsennummer. Geen van hen wist echter een onuitwisbare indruk achter te laten in het zwart en rood. Torres, Higuaín, Mandzukic, Krzysztof Piatek, André Silva, Alessandro Matri, Alexandre Pato, Luiz Adriano en Gianluca Lapadula zochten allen hun geluk met rugnummer negen, maar wisten de harten van de Milan-fans amper te veroveren. Dat weerhoudt Giroud er niet van om het eveneens te proberen. De Franse spits staat op het punt om zijn contract te ondertekenen bij de Milaneze club. Zijn shirt is inmiddels verkrijgbaar in de webshop.

De transfer van Giroud naar Milan hing al enige tijd in de lucht. De 34-jarige aanvaller lijkt Chelsea te verlaten voor een bedrag van maximaal twee miljoen euro: de vaste transfersom bedraagt slechts een miljoen euro en daar kan nog een miljoen euro aan worden toegevoegd als aan bepaalde sportieve prestaties wordt voldaan. Naar verluidt gaat Giroud voor twee jaar tekenen, tegen een jaarsalaris van vijf miljoen euro. Transferexpert Gianluca Di Marzio meldde eerder al dat de aanvalsleider in de stad was gesignaleerd. Inmiddels zijn ook de eerste foto's verschenen van Giroud met een mondkapje van Milan.

De bonus van een miljoen euro wordt vermoedelijk pas uitgekeerd als Giroud een bepaald aantal wedstrijden speelt of als Milan zich volgend seizoen kwalificeert voor de Champions League. Milan hoopte Giroud aanvankelijk transfervrij over te nemen, maar vorige maand meldde Chelsea dat het in april gebruik had gemaakt van een contractuele optie om zijn aflopende verbintenis met een jaar te verlengen. Om die reden moet alsnog een transfersom worden betaald voor de veteraan, die al enkele weken in gesprek is met de vicekampioen van de Serie A.