‘Als Feyenoord mij toen had gewild, was ik bij NEC gebleven’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 13:22 • Laatste update: 14:01

Lasse Schöne keerde deze zomer terug bij NEC, de club waar hij tussen 2008 en 2012 voor speelde en waar hij een transfer naar Ajax verdiende. In gesprek met Voetbalzone gaat de 35-jarige Deense middenvelder in op zijn besluit om terug te keren naar Nijmegen. “Dit is bekend terrein voor mij en er zijn hier veel positieve ontwikkelingen gaande”, aldus Schöne.

Schöne speelde in Nederland voor sc Heerenveen, De Graafschap, NEC en Ajax. In de zomer van 2019 koos hij voor een Italiaans avontuur bij Genoa. Halverwege vorig seizoen keerde hij terug bij Heerenveen. Zijn terugkeer in Friesland bleef beperkt tot een klein halfjaar, want onlangs maakte NEC zijn terugkeer bekend. “NEC heeft ambitie en dat trok me heel erg”, zegt Schöne over de promovendus.

“Het helpt natuurlijk ook als je de club goed kent en hier vier mooie jaren hebt gehad. Vanaf hier ben ik naar Ajax gegaan en als voetballer wil je ook graag spelen op het hoogste niveau en de grootste wedstrijden spelen. Dus ik heb veel gehad aan mijn NEC-tijd en vier mooie seizoen gekend. Ik denk alleen niet dat ik naar NEC was gekomen als ze niet gepromoveerd waren”, zegt hij eerlijk. “Op mijn leeftijd heb ik nog steeds ambitie in het voetbal en ik wil graag op het hoogste podium spelen. Daarom was ik ook extra blij dat zij gepromoveerd waren.”

'Als Feyenoord mij destijds had gewild, was ik gewoon bij NEC gebleven'

Negen jaar geleden maakte Schöne de overstap naar Ajax. “Ik liep vroeger in Denemarken in Ajax-shirtjes rond, toen ik klein was”, aldus de Deen, die geen moment twijfelde toen de recordkampioen hem vroeg om naar Amsterdam te komen. “Toen het telefoontje uit Amsterdam kwam, had ik al een beslissing genomen nadat ik had opgehangen. Het was Tonny Bruin Slot die me belde. Het was eigenlijk niet eens bij het ophangen, maar toen hij vertelde waar hij vandaan kwam... Toen had ik al een beslissing genomen.”

“Ik heb daarna mijn zaakwaarnemer gebeld en gezegd: ‘De toekomst is voorlopig wel duidelijk’. Dat was fantastisch en ik ben daar ook echt heel trots op, maar dat had ik wel te danken aan NEC. Het laatste jaar was erg goed. Als ik een minder jaar had gehad, dan was Ajax ook niet langsgekomen”, aldus Schöne, die niets had gezien in een eventuele overstap naar Feyenoord. Of hij bij interesse van Feyenoord naar Rotterdam had kunnen gaan? “Kunnen wel, maar dan was ik denk ik toch bij NEC gebleven. Toentertijd speelden we bij NEC ook altijd play-offs en tegen Ajax kan je ook geen ‘nee’ zeggen.”

Schöne keerde eerder dit jaar terug naar Nederland om zich in de kijker te spelen voor de nationale ploeg van Denemarken, in de hoop dat hij mee naar het EK kon. Zover kwam het niet. Schöne keek het eindtoernooi thuis op de bank. Hij schrok enorm toen hij zijn vriend Christian Eriksen in de wedstrijd tegen Finland naar de grond zag gaan. “Ik voelde me helemaal niet goed en ik heb er ook niet goed van geslapen. Toen ik hem persoonlijk weer gesproken had vanuit het ziekenhuis, was ik wat meer gerustgesteld. Het klinkt misschien heel erg, maar ik was gewoon blij dat hij nog leefde.”

Schöne als speler van NEC in duel met Eriksen in het seizoen 2011/12.

“Ik ken hem heel goed, het is een maat van me”, vervolgt Schöne, die bij Ajax nog samenspeelde met zijn landgenoot. Ik ken zijn familie en dan ben je gewoon blij, voetbal is bijzaak. Je bent blij dat hij nu weer bij zijn familie is en dat hij weer gezond is. Dat is het belangrijkst, het voetbal kan me dan gestolen worden. Ik heb ook meegemaakt hoe het anders kan lopen (Nouri, red.), dat maakte het nog extra zwaar. Ik was net aangekomen op mijn vakantieadres met het gezin, maar de eerste dagen was ik niet te genieten. Toen ik hem uiteindelijk had gesproken, was ik eindelijk weer een beetje mijzelf.”

Eriksen werd tijdens het duel met Finland snel geholpen nadat hij naar de grond ging met een hartstilstand. Op het veld werd hij gereanimeerd door medisch personeel. Mede door het snelle handelen heeft Eriksen het overleefd. Door de hartstilstand van Eriksen kwam een discussie op gang of voetballers een reanimatiecursus moeten krijgen. Of Schöne vindt dat alle spelers moeten kunnen reanimeren? “Dat vind ik geen domme opmerking, ik heb vroeger ook een reanimatiecursus gehad. Je moet het om het jaar bijhouden, dat vind ik geen slecht idee.”