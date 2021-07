La Gazzetta onderschept berichtje Ronaldo aan Juventus over toekomst

Vrijdag, 16 juli 2021 om 12:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Er bestaan niet langer twijfels over de toekomst van Cristiano Ronaldo bij Juventus. De Portugese superster vervolgt zijn carrière 'gewoon' bij de Italiaanse grootmacht, weet La Gazzetta dello Sport vrijdag te melden. De roze sportkrant heeft een berichtje onderschept waarin Ronaldo zijn toekomst aan de club verbindt en aangeeft op 25 juli terug te keren naar Continassa, het trainingscomplex van de club. Er heerste lange tijd onzekerheid over het aanblijven van de 36-jarige aanvaller, die zijn vertegenwoordigers eerder nog opdracht zou hebben gegeven om zijn mogelijke komst te peilen bij een aantal andere clubs.

Volgens bovengenoemde Italiaanse sportkrant heeft Ronaldo via een berichtje aan de club aan alle onzekerheid een einde gemaakt. De superster geniet momenteel nog van een vakantie. "Ik kom terug en ik blijf", luidt de tekst. Daarmee hint de Portugees eveneens naar het verlengen van zijn contract. Ronaldo heeft nog een contract tot volgend jaar zomer bij de Italiaanse club en zou die verbintenis graag met een jaar willen verlengen, zo klinkt het. Vice-president Pavel Nedved was in zekere zin onevenwichtig en bevestigde dat hij geen signaal had ontvangen over de mogelijkheid van een scheiding deze de zomer.

De geruststellingen van zaakwaarnemer Jorge Mendes, die een paar weken geleden voor rust had gezorgd na een ontmoeting met president Andrea Agnelli, zou de kansen van Ronaldo's vierde jaar bij Juventus hebben vergroot. Er wordt zelfs overwogen om het contract open te breken en met een extra jaar te verlengen. Na twee landstitels, twee Super Cups en een Italiaanse beker is Ronaldo nog niet klaar met het winnen van prijzen bij Juventus. De sterspeler loert bovendien nog op de nodige persoonlijke successen. De onvrede bij Ronaldo zou onder meer samenhangen met het teleurstellende afgelopen seizoen. Juventus eindigde in de Serie A als vierde en werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League.

Even werd er gedacht aan een vertrek van Ronaldo bij Juventus. Ronaldo's salariseisen zijn enorm en bovendien verlangde Juventus een transfersom voor de aanvaller. Europese topclubs zijn echter herstellende van de financiële impact die de coronapandemie heeft veroorzaakt en zijn niet in staat om de Portugees in te lijven. ESPN meldde eerder dat Ronaldo een lijntje had uitgegooid naar Paris Saint-Germain, Real Madrid en Manchester United om een eventuele overgang te peilen, maar zover lijkt het niet te komen. Nu het Europees kampioenschap ten einde is wil Ronaldo aan alle onzekerheid een einde maken.