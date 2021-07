Adidas diep door het stof na gênante blunder bij shirtlancering Man United

Vrijdag, 16 juli 2021 om 10:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:52

Adidas gaat daags na de shirtlancering van Manchester United diep door het stof. De kledingsponsor van de Engelse grootmacht heeft in de lanceringscampagne 'vergeet nooit waar je vandaan kwam' Millie Turner geïdentificeerd als haar voormalige ploeggenoot bij United, Amy Turner. De verdediger van United wist niet wat ze zag en liet meteen haar ongenoegen blijken via Twitter, waarmee ze adidas dwong de de gênante blunder te corrigeren. Het merk heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en aangekondigd een actie te zullen houden onder haar fans.

De 25-jarige Millie Turner maakte donderdag deel uit van de lancering van het nieuwe thuistenue van de club, waarbij het iconische rode shirt met witte broek wereldkundig werd gemaakt in verschillende gelikte promotiespotjes. Ze zag echter tot haar verbazing dat ze werd geïdentificeerd als haar voormalige ploeggenote, wiens naam rechtsboven bij haar foto prijkte. "Aangezien ik al drie jaar bij Manchester United speel en twee jaar onderdeel uitmaak van adidas, zou je mogen verwachten dat ze mijn naam goed spellen", schreef Millie Turner enigszins verbaasd op Twitter.

Considering I’ve been at Manchester United for 3 years and an adidas athlete for 2… You’d like to think adidas would get my name right.??????? pic.twitter.com/S3wp18FEf5 — Millie Turner (@MillieTurner_) July 15, 2021

Haar 25-jarige voormalig ploeggenote Amy Turner speelde de afgelopen drie jaar eveneens voor United, voordat ze vorige maand de overstap maakte naar Orlando Pride. Hoewel de fout om een van de eigen atleten verkeerd te identificeren behoorlijk gênant was, tilde de ironie van de slogan van de campagne ('nooit vergeten waar je vandaan kwam') het naar een ander level. Adidas corrigeerde de fout al snel op zijn website nadat de verdediger van United hen erop had gewezen. Ook bood het sportmerk via Twitter zijn verontschuldigingen aan.

Millie, we messed up and we’re gutted. You're part of the adidas family and we want to make amends. Let’s get some new shirts out to your biggest fans. Let us know who and we’ll deliver. — adidas UK (@adidasUK) July 15, 2021

"Millie, we hebben het verprutst en we zijn er kapot van", valt te lezen in de tweet van adidas. "Je maakt deel uit van de adidas-familie en we willen het goedmaken. Laten we een paar nieuwe shirts uitdelen aan je grootste fans. Laat ons weten wie en wij bezorgen het." De blunder van adidas kan op weinig bijval rekenen van voormalig ploeggenoten van Millie Turner. "Millie is een uitstekende speelster, een uitstekend persoon en ze weten haar naam nog steeds niet goed te schrijven. Dat moet ook alleen vrouwelijke speelsters overkomen", schrijft voormalig United-speelster Jess Sigsworth op Twitter.

Een screenshot van de misser, met rechtsbovenin de naam van Amy Turner bij een foto van Millie Turner.

Ook Natasha Fenton, sterspeelster bij Blackburn Rovers, maakte adidas op het socialmediaplatform met de grond gelijk. "Het lijkt wel alsof grote merken meegaan met de stroom om vrouwelijke atleten te 'steunen' en te 'promoten'. Het komt over alsof ze het doen omdat de maatschappij zegt dat het moet. Schaam je, adidas", aldus de stevige kritieken van Fenton.