‘Ik kreeg een heel aardig berichtje van Peter R. de Vries na mijn transfer’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 09:22 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:32

Peter R. de Vries was vooral bekend om zijn decennialange werk als misdaadverslaggever, maar een praktisch vergeten hoofdstuk was zijn loopbaan als zaakwaarnemer. In 2014 begon De Vries, die donderdag op 64-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van de aanslag van vorige week, samen met zijn zoon Royce in Amsterdam het bureau PR Sportmanagement BV, een kantoor dat zich richtte op de begeleiding van professionele sporters, met name voetballers. “Peter ronselde geen spelers. Je moest als voetballer zelf echt bij hem willen horen", weet Léon Bergsma nog goed.

Bergsma was nog een jeugdspeler bij Ajax toen De Vries in 2014 samen met zijn zoon Royce en Ajax-icoon Piet Keizer het bureau PR Sportmanagement oprichtte. "Peter kwam supervaak kijken en had altijd een mening”, blikt Bergsma, die nu voor het Zwitserse FC Aarau speelt, in gesprek met de NOS terug. “Hij kwam ook gewoon langs toen ik in de A1 met Ajax uit tegen Feyenoord speelde. Stond hij daar na afloop rustig in de kantine, terwijl die gasten uit Rotterdam hem begonnen te belagen. Dat boeide hem niets.”

De Vries was een trouw seizoenkaarthouder van Ajax, waar hij zich ooit zelfs had aangeboden als directeur. Het eerste profcontract van Bergsma in Amsterdam was een hoogtepunt voor De Vries. “Hij was daar ongelofelijk trots op”, weet Bergsma zeker. “Mijn eerste profcontract, bij de club die alles voor hem was. Dat was een droom voor Peter.” De Vries bekommerde zich ook om andere zaken zoals school. “Ook als ik hem per ongeluk belde terwijl hij het druk had met RTL Boulevard, nam hij de tijd voor ons.”

Bergsma vertrok uiteindelijk naar AZ, zonder al te veel succes, en speelt nu in Zwitserland. “Ik zit hier goed op mijn plek”, vertelt Bergsma. “Ik kreeg nog een heel aardig berichtje van Peter na mijn transfer.” Bergsma was namelijk van zaakwaarnemer veranderd. “Peter heeft zijn beloften echt honderd procent waargemaakt, geen negatief woord. Ik had gewoon het gevoel dat ik na vier jaar onder zijn hoede iets anders nodig had. Een nieuw netwerk, met nieuwe mogelijkheden om me als voetballer te ontwikkelen”

Bergsma erkent dat hij de moed moest verzamelen om De Vries te bedanken voor zijn diensten. “Je wimpelt een persoon als Peter niet af met een sms of WhatsApp-bericht. Hij verdient de rechtstreekse benadering die hij anderen zelf ook altijd gaf. Dan moet je zelf dus wel de ballen hebben om daar als jonge jongen te zitten. Nee, dat was geen fijn gesprek voor mij.” De voorbije periode was ook niet fijn voor de centrale verdediger. “Ik heb uiteraard meteen contact gezocht met Royce, vorige week al toen ik het verschrikkelijke nieuws hoorde. Ze zijn altijd goed voor me geweest."