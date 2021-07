Pérez maakt twee nieuwe slachtoffers in uitgelekte tapes: ‘Hoerenjong’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 09:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:33

Het lijkt maar niet op te houden met de gelekte audiotapes van Florentino Pérez aan het adres van enkele legendes van Real Madrid. Waar de president van de Koninklijke eerder in verlegenheid werd gebracht met keiharde uitspraken richting Iker Casillas en Raúl, moeten nu Luís Figo en Guti het zwaar ontgelden. El Confidencial publiceert vrijdag opnieuw een aantal audiofragmenten, waarop te horen is hoe met name Guti met de grond gelijk wordt gemaakt door Pérez.

Real Madrid wordt al enkele dagen opgeschrikt door een vreemde soap. Het digitale medium El Confidencial onthulde de afgelopen dagen enkele fragmenten uit gesprekken van Pérez, de huidige president van Real Madrid, waarin hij bijzonder beledigende uitingen doet richting spelers en trainers. Guti en Figo zijn de nieuwste slachtoffers van de preses. "Guti is een ezel", stak Pérez van wal in een fragment afkomstig uit 2012. "Hij is zo gek als een geit. Hij is de grootste vijand van zichzelf. Guti wordt goed gebruikt door Cadena SER (een Spaans radiostation, red.), die een idioot wilde inhuren. Sukkel. En bij Cadena COPE (een ander radiostation, red.) hetzelfde verhaal. Hij zal niet vertrekken."

Het was duidelijk dat het Guti niet naar de zin was dat Pérez in 2009 terugkeerde als president van Real Madrid. Pérez kon er op zijn beurt niet mee leven dat zijn voorganger Ramón Calderón het contract van Guti had verlengd. De middenvelder kwam op de bank terecht, speelde in het seizoen 2008/09 aanzienlijk minder en verhuisde een jaar later via de achterdeur naar Besiktas. Guti is zeker niet de eerste legende van de Koninklijke die met de grond gelijk wordt gemaakt. Eerder noemde de preses Casillas en Raul 'oplichters', Cristiano Ronaldo 'een dwaas' en José Mourinho 'een idioot'.

In een ander nieuw opgedoken fragment, afkomstig uit 2006, het jaar waarin Pérez voor de eerste keer afscheid nam van zijn functie als president, valt hij Figo aan. Zinédine Zidane daarentegen is een van de weinige spelers die gespaard blijft. "Figo is un hijo de puta (hoerenjong, red.)", is te horen in het fragment uit september 2006. "Hij heeft de hele kleedkamer ontregeld, samen met Raúl. Die waren veruit het ergst." Real Madrid meldde donderdagochtend in een verklaring dat de Spaanse journalist José Antonio Abellán in 2011 heeft geprobeerd om Eduardo Fernández de Blas, toenmalig vice-voorzitter van Real, om te kopen.

Pérez kwam dinsdag op de website van Real al met een uitgebreide reactie op de door El Confidencial gepubliceerde geluidsfragmenten. "De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die de gesprekken al vele jaren zonder succes probeert te verkopen. Het is nu verrassend dat, ondanks de tijd die is verstreken, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt. Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context. Deze uitspraken komen nu pas boven tafel, zoveel jaar na dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden."