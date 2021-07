‘Ik denk dat Arjen Robben niet snapt hoe groot hij is in de wereld’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 07:01 • Daniel Cabot Kerkdijk

Het was supporterscoördinator Matthias Mulder van FC Groningen die op zaterdag 27 juni om 17.00 uur ‘s middags op de Grote Markt in Groningen de rentree van Arjen Robben aankondigde. Het verrassingseffect was immens. Niemand was op de hoogte van het nieuws en zelfs de verhuurder van het scherm op de Grote Markt werd om de tuin geleid. Enkele leden van de supportersvereniging werden naar het stadion gelokt voor een bedankje voor hun inzet in het voorbije seizoen. Daarna volgde op een groot scherm dezelfde video met Robben als die op de Grote Markt.

“Dat je zoiets mag brengen: prachtig'', blikt Mulder vrijdag in het Algemeen Dagblad terug op die dag. Het moment dat het nieuws naar buiten komt, zal hij nooit meer vergeten. “Die kwart van een seconde, toen het gezicht van Arjen op het scherm verscheen, dat doet je gewoon wat.” De rentree van Robben op de Nederlandse velden bleef beperkt tot een seizoen. De voormalig Oranje-international maakte donderdag bekend dat hij na lang nadenken heeft besloten om niet nog een seizoen door te gaan.

Geen Groninger die het Robben zal verwijten dat het door blessureleed toch geen, relatief gezien, geslaagde rentree is geweest. “Wij zijn een klein beetje Calimero'”, verduidelijkt Mulder. “We kijken vaak naar anderen, naar het Westen. De keuze van Robben voor FC Groningen ging tegen al het gevoel in. Hoe kan een grote speler als hij voor Groningen kiezen? Wie gaat er nou terug naar die Calimero's? Het is bijna schrikken, verbazingwekkend. Dat hij dat toch deed, dat verwarmt je lichaam. Dan groei je als club, als provincie. We hadden weer wat te vertellen op de camping.”

Robben temperde na de aankondiging wel meteen de verwachtingen, omdat het door de fysieke problemen de vraag was hoe groot zijn rol zou worden op het veld. Uiteindelijk bleef zijn inbreng beperkt tot zes Eredivisie-wedstrijden en het play-offduel met FC Utrecht op 19 mei. Hoogtepunt waren zijn twee assists begin mei in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Mulder benadrukt dat FC Groningen gewend is dat grootheden vertrekken, niet dat ze terugkeren. “Een grootheid als hij kennen we niet. Dit is zes keer Luis Suárez in het kwadraat.”

Voorzitter John de Jonge van supportersvereniging heeft afgelopen seizoen met Robben gesproken over zijn terugkeer bij de club, achttien jaar nadat hij er als jong toptalent vertrok. “Dan merk je dat hij zelf niet helemaal beseft wat-ie teweegbrengt. Ik denk dat hij ook niet snapt hoe groot hij is in de wereld, en nog minder hoe groot hij is in Groningen. Toen ik vertelde wat het met iedereen deed, keek hij ietwat verbaasd. Maar ach, hij is natuurlijk ook gewoon een heel nuchtere Groninger.”

Mulder onderschrijft dat de impact van Robben op de provincie groot is. Hij omschrijft Groningen als ‘een provincie waar het niet makkelijk is’. “De armoede is hier groter, er zijn aardbevingen. Ik zeg wel eens: de Groninger mag best wat meer voor zichzelf opkomen. Wees trots op de provincie en de club. Robben gaf de Groninger een heel stuk trots, zelfs als je geen supporter bent van FC Groningen.”