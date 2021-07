Lex Immers levert contract in en stopt: ‘Ik kwam natuurlijk voor hem’

Vrijdag, 16 juli 2021 om 06:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:23

Lex Immers stopt als profvoetballer. De aanvallende middenvelder, die vorige maand 35 jaar werd, heeft zijn contract bij NAC Breda ingeleverd en vindt het na veertien seizoenen, als oud-speler van ADO Den Haag, Feyenoord, Cardiff City, Club Brugge, wéér ADO en NAC, mooi geweest. Het contract van de Hagenaar met de Keuken Kampioen Divisie-club liep nog een voetbaljaargang door.

Immers had in de tweede seizoenshelft al twijfel of hij nog een seizoen door zou gaan. “Dan speelt mee of je gaat promoveren. Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie, dat is nogal een verschil, hè?”, vertelt hij vrijdag in De Telegraaf. “Toen we het in de finale van de play-offs niet haalden, dacht ik al dat het een mooi moment was om te zeggen dat het genoeg is geweest. Ik had ook vaker kleine blessures, die ik vroeger nooit had.”

Het gedwongen vertrek van Maurice Steijn speelde ook een belangrijke rol. “Laat ik eerlijk zijn, ik ben natuurlijk voor Maurice naar Breda gekomen. Anders had NAC zich destijds ook nooit voor mij gemeld. Ik vond NAC wel een mooie club. Waar ik van baal is dat ik bij deze club nooit in een vol stadion heb gespeeld. Echt zo zonde, want uit het verleden weet ik hoe sfeervol het bij NAC met een vol huis kan zijn.”

Immers was in het voorbije reguliere seizoen goed voor zes doelpunten en vier assists. Het was ook een voetbaljaargang waarin de routinier werd getroffen door het coronavirus en twee blessures aan de hamstrings. Hij kwam in totaal tot 31 ontmoetingen in de Keuken Kampioen Divisie en de daaropvolgende play-offs.

Hij blikt terug op een loopbaan waarin hij voor ‘een fantastische club’ als Feyenoord speelde en ook nog eens onder ‘een internationale toptrainer’ als Ronald Koeman, die nu voor de selectie van Barcelona staat. “In mijn eerste seizoen kreeg ik hier en daar kritiek, maar ik dacht: als een trainer als Koeman mij elke week als eerste in zijn elftal zet, moet hij vertrouwen in mijn kwaliteiten hebben. Daardoor ging ik renderen en beleefde ik twee fantastische jaren onder hem.”

“Door Koeman ben ik op een andere manier naar topvoetbal gaan kijken. Hij heeft me dingen bijgebracht. Ik denk dat ik niet de enige ben die superblij is dat hij onder hem mocht spelen en trainen. Door hem won ik ook de Zilveren Schoen.” In de verkiezing van beste Voetballer van het Jaar, aan het einde van het seizoen 2013/14, van onder andere De Telegraaf, de KNVB en de VVCS moest hij als Feyenoorder alleen Daley Blind van Ajax voor zich laten.