Feyenoord kent tegenstander in tweede voorronde Europa Conference League

Donderdag, 15 juli 2021 om 22:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:43

Feyenoord kent de tegenstander in de tweede voorronde van de Europa Conference League. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het op tegen FC Drita. De club uit Kosovo won donderdagmiddag met 0-1 op bezoek bij FK Decic uit Montenegro en had vorige week al met 2-1 gewonnen in eigen huis. Verdediger Ardian Cuculi maakte in de slotfase het enige doelpunt van de wedstrijd.

Drita eindigde vorig seizoen als tweede in Kosovo, met een achterstand van twee punten op kampioen Prishtina. De club werd in 2003, 2018 en 2020 kampioen van de Superliga in Kosovo. Vorig seizoen bereikte Drita de derde voorronde van de Europa League, waarin Legia Warschau met 2-0 te sterk was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord speelt volgende week donderdag eerst uit in Kosovo. Op donderdag 29 juli wacht de return in De Kuip. Als Feyenoord de favorietenrol waarmaakt in de tweede voorronde, speelt het op 5 en 12 augustus in de derde voorronde. De loting daarvoor wordt al volgende week maandag verricht. Op 19 en 26 augustus wordt de laatste voorronde afgewerkt.

Feyenoord plaatste zich als winnaar van de play-offs in de Eredivisie voor de tweede voorronde van de Conference League. Nummer vier Vitesse stroomt in de derde voorronde in. Nummer drie AZ kwalificeerde zich voor de play-offronde van de Europa League, terwijl PSV begint in de tweede voorronde van de Champions League en Ajax de groepsfase van het miljardenbal betreedt.