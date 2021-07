Louche praktijken aan het licht rondom transfer grootverdiener Real Madrid

De transfer van Éder Militão van FC Porto naar Real Madrid wordt onder de loep genomen door het Portugese Openbaar Ministerie. Público meldt donderdagavond dat Porto, in strijd met de wet, 9,72 miljoen euro aan commissies betaalde aan twee verdachte zaakwaarnemers. De Koninklijke maakte in de zomer van 2019 een transfersom van vijftig miljoen euro over aan de Portugese club.

De Portugese krant meldt dat de klokkenluider een anonieme tipgever is. Deze persoon beweert dat een deel van de commissies gebruikt zou zijn om onder meer spelers en scheidsrechters om te kopen. Hoewel over de juistheid van die bewering nog niets bekend is, was het voor de Portugese instantie reden genoeg om een onderzoek te starten. De dubieuze betalingen houden mogelijk nauw verband met een grotere zaak, ‘Operatie Rode Kaart’.

Volgens de berichtgeving zijn er ‘honderden rechercheurs’ bezig met de grootschalige operatie. Verschillende Portugese zakenmensen zouden via Zwitserland belasting hebben ontdoken. Onder meer Benfica-voorzitter Luís Filipe Vieira werd aangehouden, omdat hij verdacht wordt van witwassen en belastingfraude. Daarnaast werd ook Bruno Macedo in de kraag gevat. Dat is opvallend, daar hij één van de twee zaakwaarnemers is die commissies opstreek dankzij de transfer van Militão.

Niet alleen de transfer van de Braziliaanse verdediger naar Real Madrid wordt onderzocht, maar ook zijn eerdere overgang van São Paulo naar Porto wordt nader bekeken door het Openbaar Ministerie. Zakenman Pedro Pinho speelde een hoofdrol in deze transactie, en onderhoudt nauwe banden met Porto-preses Jorge Nuno Pinto da Costa. In totaal verdiende Porto 38,16 miljoen euro aan de transfers rondom Militão. Van dat bedrag zou 21 procent naar tussenpersonen zijn gegaan.