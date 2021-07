Van Gaal aangeslagen: ‘Peter R. de Vries en ik hielden op afstand van elkaar’

Donderdag, 15 juli 2021 om 20:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:08

Louis van Gaal rouwt om het overlijden van Peter R. de Vries. Donderdagmiddag maakte de familie van De Vries bekend dat hij is overleden als gevolg van de aanslag op zijn leven, vorige week dinsdag. Van Gaal was goed bevriend met De Vries en reageert donderdagavond bij RTL Boulevard op het trieste nieuws.

"Peter was een man die tegen elk onrecht was en daar ook tegen vocht. Hij durfde alle problemen in onze samenleving te benoemen. Dat soort mensen heb je ongelooflijk hard nodig", zegt Van Gaal. Samen met zoon Royce de Vries kwam Peter R. de Vries op bezoek bij Van Gaal toen hij als trainer werkte in Barcelona, Manchester en München. "Wij kennen Peter en zijn gezin al meer dan twintig jaar. Hij was een grote Ajacied."

"We leerden elkaar in mijn Ajax-periode kennen en gingen regelmatig met elkaar uit eten. Op een afstand hielden wij van elkaar. We hadden respect voor elkaar. We lijken ook veel op elkaar. Er is een grote vriend verloren gegaan en ook een man die altijd zijn mening durfde te geven. In onze wereld is dat vrij moeilijk", aldus Van Gaal, die een eigenschap van zichzelf terugzag in De Vries. "Ik wil me niet vergelijken met Peter, maar Peter wilde ook altijd de beste zijn. Hij was tegen elke onrecht in de maatschappij, daar kon hij ongelooflijk kwaad om worden."

"Maar hij was ook ongelooflijk sociaal en empathisch. Hij kon zich echt inleven in de medemens en dat was ook de reden dat hij alle slachtoffers wilde helpen. Dankzij die eigenschap heeft hij daar zijn werk van kunnen maken", concludeert Van Gaal. Eerder op de donderdag werd De Vries al geëerd door Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Op een van de stoeltjes hangt het nieuwe thuisshirt van de club, met de naam van de misdaadjournalist en rugnummer 10. "Rust zacht, Peter. Je zal gemist worden...", schreef Ajax bij de foto.