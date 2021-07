Leroy Fer: ‘Ik heb geen spijt, al heb ik wel sorry gezegd tegen Dick Advocaat’

Donderdag, 15 juli 2021 om 18:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:39

In de documentaire over Feyenoord die op 1 september in première gaat op Disney+, is een aanvaring te zien tussen Leroy Fer en Dick Advocaat. In de pauze van de uitwedstrijd tegen Ajax (1-0 nederlaag) op 17 januari uitte de middenvelder zijn onvrede in de kleedkamer. Fer heeft de aflevering inmiddels teruggezien en vertelt aan het Algemeen Dagblad dat hij zijn excuses heeft aangeboden aan Advocaat.

"Er zat emotie bij en ook frustratie, want we wilden daar zo graag een resultaat boeken", vertelt de middenvelder. "Maar ik zie mezelf daar, hoe ik ben. Ik heb geen spijt, al heb ik wel sorry gezegd tegen de trainer." Over het geheel had Fer weinig moeite met de openheid die noodzakelijk was voor het maken van de documentaire. "Aan de andere kant heb ik altijd gezegd en gedacht: de kleedkamer is heilig, daar hoort niemand van buitenaf bij. Ik heb afleveringen gezien en ik zeg nu: het is prachtig voor de fans, het is heel mooi geworden."

In mei bevestigde Cor Pot, vorig seizoen assistent-trainer van Advocaat bij Feyenoord, dat er sprake was van een incident in de pauze van De Klassieker. "In de rust ging Fer helemaal uit zijn dak en Dick heeft daar iets op gezegd", gaf Pot aan in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. "Toen is hij weggegaan. Hij was zo ontdaan, zo heb ik hem nog nooit gezien. Leroy was helemaal over de rooie, maar heeft daarna Dick gebeld en diverse keren zijn excuses aangeboden. Maar daar is bij Dick wel wat gebroken, na dat moment."

Keeper Justin Bijlow had gemengde gevoelens over de aanwezigheid van de camera's. De cameramannen van Disney+ voelden op een gegeven moment als onderdeel van de groep, vertelt hij. "Ze filmden niet bij de douches en de toiletten, verder waren ze overal bij. Natuurlijk denk je weleens als je zit te eten en er staat een camera op twee meter: moet dit nou? Aan de andere kant is het echt. Ik raakte geblesseerd tegen FC Groningen, vlak voor de interlands van het Nederlands elftal. Die emotie zie je en dat is niet gespeeld."