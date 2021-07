Serie A verbiedt groene wedstrijdshirts vanaf seizoen 2022/23

Donderdag, 15 juli 2021 om 17:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:43

Groene wedstrijdshirts zijn vanaf het seizoen 2022/23 niet meer toegestaan in de Serie A. De Lega Serie A kondigt die regelwijziging donderdag alvast aan, zodat clubs er rekening mee kunnen houden bij het ontwerpen van nieuwe shirts voor toekomstige seizoenen. De groene kleur kan het volgen van wedstrijden moeilijker maken voor publiek, luidt de verklaring.

Uitzendgemachtigden zijn niet blij met groene shirts, omdat de kleur te veel lijkt op gras, waardoor spelers op de tv-beelden kunnen opgaan in de achtergrond. Bovendien moet het verbieden van groene shirts ervoor zorgen dat supporters in de stadions beter kunnen volgen wat op het veld gebeurt. Het afgelopen seizoen speelden enkele clubs met een groen tricot: Lazio had een volledig groen uitshirt, terwijl Sassuolo met een groen-zwart gestreept thuisshirt speelt. Het is nog niet helemaal duidelijk of zo'n shirt wel toegestaan blijft.

Het groen-zwarte shirt van Sassuolo. Het is niet helemaal duidelijk of dit shirt in 2022/23 nog is toegestaan.

De Serie A voert ook een andere nieuwe regel door op het gebied van de wedstrijdkleding. Als een tenue bestaat uit meer dan drie kleuren, moet een van die kleuren 'duidelijk dominant' zijn op de voorkant van het shirt, het broekje en de sokken; de andere kleuren moeten minder prominent zijn. Als een tenue bestaat uit drie kleuren, moeten de sokken een 'dominante' kleur hebben.