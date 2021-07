Saka laat via emotioneel statement voor het eerst van zich horen

Donderdag, 15 juli 2021 om 17:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:20

Bukayo Saka heeft via een emotioneel statement voor het eerst van zich laten horen sinds de uitschakeling op het Europees kampioenschap. De aanvaller van Engeland miste in de finale tegen Italië de allesbeslissende strafschop, waarna hij online het slachtoffer werd van racistische uitlatingen. In het statement spreekt hij onder meer zijn dank uit naar iedereen die hem de afgelopen dagen gesteund heeft. Ook richt Saka zich speciaal tot Instagram, Twitter en Facebook, die er in zijn ogen te weinig aan doen om online racisme uit te bannen.

Saka werd door bondscoach Gareth Southgate naar voren geschoven als vijfde strafschoppennemer. De linkspoot koos de rechterhoek en vond Gianluigi Donnarumma op zijn weg, die daarmee de titel veiligstelde voor Italië. "Ik heb social media een paar dagen verlaten om tijd te spenderen met mijn familie en na te denken over wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen. Met dit bericht wil ik laten weten hoe dankbaar ik ben voor alle liefde die ik heb mogen ontvangen. Ik voel dat ik iedereen moet bedanken die mij gesteund heeft", aldus de aanvaller van Arsenal.

Saka noemt het een eer om deel uit te mogen maken van de nationale ploeg. "Deze ploeg heeft het goede voorbeeld gegeven", vervolgt Saka. "De spelers zijn broers voor het leven en ik ben dankbaar voor alles wat ik heb geleerd van alle spelers en stafleden die zo hard hebben gewerkt. We hebben voor het eerst in 55 jaar een finale bereikt. Het betekent veel voor mij dat ik het team heb mogen helpen bij het bereiken van de finale voor de eerste keer in 55 jaar, wetende dat mijn familie altijd achter mij staat. Ik weet wat zij voor mij betekend hebben om hier te komen."

"Er zijn geen woorden om te vertellen hoe teleurgesteld ik ben met het resultaat en mijn gemiste penalty. Ik had er alle geloof in dat we zouden winnen. Het spijt me dat we het land de titel niet hebben kunnen bezorgen, maar ik beloof je dat we alles zullen geven in de toekomst om ervoor te zorgen dat deze generatie weet hoe het voelt om te winnen. Mijn reactie na afloop was veelzeggend. Ik had veel verdriet en had het gevoel dat ik jullie in de steek had gelaten. Maar ik kan je beloven dat ik me niet laat breken door dat ene moment of de negativiteit die ik deze week heb ontvangen."

Saka neemt in zijn persoonlijke brief uitgebreid de aandacht om iedereen te bedanken die hem een hart onder de riem heeft gestoken in de dagen na de uitschakeling. "Degenen die namens mij campagne hebben gevoerd en mij oprechte brieven hebben gestuurd, om mij en mijn familie het allerbeste te wensen, ben ik ontzettend dankbaar. Dit is waar voetbal over zou moeten gaan. Passie, mensen van alle rassen, geslachten, religies en achtergronden die samenkomen met één gedeelde vreugde in de achtbaan van het voetbal."

Tot slot richt de aanvaller zich tot Twitter, Facebook en Instagram, waar een groot gedeelte van de haat vandaan kwam. "Ik wil niet dat een kind of volwassene de hatelijke en kwetsende berichten moet ontvangen die ik, Marcus Rashford en Jadon Sancho deze week hebben ontvangen. Ik wist meteen wat voor soort haat ik zou ontvangen en dat is een trieste realiteit. Jullie krachtige platforms doen niet genoeg doen om deze berichten te stoppen. Er is geen plaats voor racisme of haat van welke aard dan ook in het voetbal of in welk deel van de samenleving dan ook. Liefde zal altijd overwinnen."