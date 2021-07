Real Madrid vindt oplossing voor Brahim Díaz

Stevan Jovetic staat in de belangstelling van Lazio. Maurizio Sarri ziet de transfervrije aanvaller, die uit zijn contract liep bij AS Monaco, als een stand-in voor Ciro Immobile. (Corriere dello Sport)

Lazio heeft zeven miljoen euro plus twee miljoen euro aan variabelen over voor Toma Basic. Girondins de Bordeaux zet in op acht miljoen euro vast en drie miljoen euro aan bonussen. (La Gazzetta dello Sport)

Celtic gaat afscheid nemen van Kristoffer Ajer. Brentford betaalt bijna zestien miljoen euro voor de centrumverdediger, hetgeen een clubrecord is voor de Premier League-promovendus. (The Telegraph)