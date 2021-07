Afscheid Robben wereldnieuws: ‘Ware legende in het Europese voetbal’

Donderdag, 15 juli 2021

Het afscheid van Arjen Robben is ook over de landsgrenzen niet onopgemerkt gebleven. De voormalig sterspeler van Chelsea, Real Madrid en Bayern München kondigde donderdag voor de tweede keer zijn voetbalpensioen aan. Dit keer als speler van FC Groningen. Door aanhoudend blessureleed kwam Robben afgelopen seizoen tot slechts een handjevol wedstrijden namens zijn jeugdliefde Groningen. Spelers en clubs uit binnen- en buitenland reageren op het afscheid van de linksbenige dribbelaar.

De meest pijnlijke reactie komt misschien wel van het adres van Iker Casillas. De voormalig doelman van de Spaanse nationale ploeg hield Robben in de WK-finale in 2010 van scoren met zijn teen en greep in de verlenging de wereldtitel met Spanje. Casillas post op Instagram een foto van het bewuste moment. "In de sport win en verlies je. Het is niet goed om te wennen aan winnen. Na tegensalgen is het goed om weer op te staan. Gefeliciteerd met je carrière, vriend. Veel succes in de nieuwe fase van je leven."

Ook AS refereert aan 'de teen'. "De meest gedenkwaardige wedstrijd die hij speelde met het Nederlands elftal was tegen Spanje in de finale van het WK in 2010." Vanuit Argentinië klinkt waardering voor de prestaties van Robben. "Een ware legende van het Europese voetbal", schrijft Olé. "Robben was de eigenaar van een vaardigheid en snelheid die grote schade aanrichtte, bijna altijd beginnend als rechtsbuiten. Hij was een van de bastions van de generatie spelers die met een ander been acteerden."

Bij Groningen zijn ze vooral dankbaar voor wat Robben betekend heeft sinds zijn terugkeer. "Alleen al zijn persoonlijkheid rondom het trainingscomplex was enorm", laat technisch directeur Mark-Jan Fledderus weten tegen RTV Noord. "Hoe hij werkt aan zijn fitheid, zijn gedrevenheid en passie. Dat was iets wat spelers elke dag zagen. We willen als club graag stappen zetten met betrekking tot topsportcultuur. Daar heeft hij een enorme bijdrage aan geleverd." Aartsrivaal sc Heerenveen reageert op de tweet van FC Groningen waarin het afscheid van Robben bekend wordt gemaakt. "Ook vanuit Friesland een diepe buiging voor deze grote sportman", aldus de Friese club.

SkySport maakt van de gelegenheid gebruik om de meest bekende voetballers op te sommen die dit seizoen de voetbalschoenen aan de wilgen hebben gehangen. Het televisiestation plaatst Robben in hetzelfde rijtje als onder meer Sami Khedira, Wayne Rooney, Yaya Touré, Ron Vlaar en Ibrahim Afallay. "Met het afscheid bij FC Groningen is voor Arjen Robben de cirkel rond", luidt het bijschrift. "Bedankt voor je voetbal, je zult altijd onderdeel zijn van de geschiedenis van La Liga", vult de Spaanse voetbalcompetitie aan bij een video van een karakteristiek doelpunt van Robben.