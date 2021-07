Peter R. de Vries (64) overleden aan verwondingen na aanslag

Donderdag, 15 juli 2021 om 14:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:28

Peter R. de Vries is donderdag op 64-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een schietpartij in het centrum van Amsterdam. De misdaadverslaggever werd vorige week dinsdag rond 19.30 uur neergeschoten op de Lange Leidsedwarsstraat in de stad, nadat hij een uitzending van RTL Boulevard had bijgewoond.

De familie en zijn partner laten het volgende weten: "Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ’On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar."

De Vries werd dinsdagavond 6 juli vijf keer beschoten en minimaal één keer in het hoofd geraakt. De journalist werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en lag daar meer dan een week. Over de medische situatie van De Vries kwam naar buiten dat hij 'vocht voor zijn leven'. Vlak na de aanslag werd op de A4 een auto aan de kant gezet, waarin twee verdachten van de aanslag zaten. Justitie houdt de 21-jarige Delano G. verantwoordelijk voor de schietpartij, terwijl de 35-jarige Kamil E. de vluchtauto zou hebben bestuurd.

De Vries was vooral bekend om zijn decennialange werk als misdaadverslaggever. Hij was daarnaast een voetballiefhebber en groot fan van Ajax. In 2014 begon De Vries samen met zijn zoon Royce in Amsterdam het bureau PR Sportmanagement BV, een kantoor dat zich richt op de begeleiding van professionele sporters, met name voetballers.

In de zomer van 2018 zei De Vries in gesprek met de NRC niet bang te zijn voor bedreigingen. "Er komen weleens andere BN’ers op me af, die zeggen: wat goed dat jij stelling durft te nemen!", zei hij in dit geval specifiek over zijn kritiek op PVV-leider Geert Wilders. "Dan vraag ik: waarom zeg jij dan niks? Durven ze niet, bang voor bedreigingen. Dat is in mijn ogen laf gedrag. Dan denk ik echt: hoe kún jij met jezelf leven?"