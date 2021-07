Barcelona lijkt omstreden oefenduel te schrappen na protest Palestijnen

Donderdag, 15 juli 2021 om 13:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:08

Het lijkt erop dat Barcelona de oefenwedstrijd tegen Beitar Jeruzalem definitief van de agenda heeft gehaald. Eind juni werd bekend dat de Catalanen op 4 augustus in vriendschappelijk verband zouden aantreden tegen het elftal van trainer Erwin Koeman, maar Joan Laporta lijkt op andere gedachten te zijn gekomen. Een en ander wordt duidelijk uit een brief die de voorzitter van Barcelona stuurde aan Jibril Rajoub, preses van de Palestijnse voetbalbond.

"We hebben uw brief ontvangen namens de voetbalbond van Palestina waarin zorgen worden geuit over de plannen van Barcelona om een vriendschappelijke wedstrijd te spelen in Jeruzalem", zo valt onder meer te lezen in de brief van Laporta aan Rajoub. De voorzitter benadrukt daarnaast dat Barcelona de oefenwedstrijd via geen enkel kanaal officieel heeft aangekondigd. Tevens schuift Laporta in de brief naar voren dat zijn club een democratisch instituut is waar de mensenrechten worden gerespecteerd en de vrijheid van alle mensen op de aarde zal worden verdedigd.

Rajoub stuurde kort na het bekend maken van de oefenwedstrijd van volgende maand een brief richting de FIFA, UEFA en de Aziatische voetbalbond om zijn beklag te doen over de plannen van de Spaanse topclub. "Wij hebben niet het recht om welke club dan ook te vertellen welke oefenwedstrijden zij horen te organiseren. We hebben echter wél het recht om protest aan te tekenen tegen Jeruzalem als plaats voor het oefenduel", liet Ajoub weten aan de wereldvoetbalbond. "Volgens het internationale recht is Jeruzalem een verdeelde stad en het oosten van de stad wordt aangemerkt als een gebied dat is bezet door de Palestijnen. Hierdoor beschikt onze voetbalbond over jurisdictie wat betreft alle voetbalactiviteiten in dat gedeelte van Jeruzalem."

De supportersgroep van Beitar Jeruzalem die bekendstaat als La Familia is berucht om zijn extreemrechtse en racistische uitspraken en spreekkoren. Regelmatig klinkt ‘dood aan de Arabieren’ van de tribunes. Om die reden heeft de club nog nooit een Arabische speler opgesteld. Onder meer Collin Millar, die als journalist werkt voor Football Espana, reageerde verbaasd om het besluit van Barça om te spelen tegen de controversiële club. "Beitar is de enige Israëlische club waar nog nooit een Arabische speler is opgesteld", schreef Millar eind juni op Twitter. "In 2019 eisten fans van Ali Mohamed (een christen) om zijn naam te veranderen, omdat die 'te moslim klonk'."

"Ik vraag me af wat de drie moslimspelers van Barcelona (Ousmane Dembélé, Miralem Pjanic en Ilaix Moriba, red.) zullen denken van de beslissing van hun club om een glamoureuze oefenwedstrijd te spelen tegen een club met een openlijk anti-Arabische en islamofobe fanbase, die spelers van de 'verkeerde' komaf weerzinwekkend behandelt. 'Més que un club'?", stelde Millar cynisch, verwijzend naar de slogan van Barcelona, die staat voor 'meer dan een club'.