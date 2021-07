Myenty Abena trekt belangstelling vanuit Premier League en van Rangers

Donderdag, 15 juli 2021 om 12:32 • Chris Meijer • Laatste update: 12:41

Myenty Abena kan deze zomer mogelijk een fraaie transfer maken. Voetbalzone weet dat Norwich City en Rangers serieus geïnteresseerd zijn in de 26-jarige centrumverdediger. Abena speelt sinds de zomer van 2019 voor Slovan Bratislava, won de afgelopen twee seizoenen de Slowaakse dubbel en heeft nog een doorlopend contract tot medio 2023.

Abena werd opgeleid door FC Utrecht en maakte in 2017 de overstap naar De Graafschap, met wie hij naar de Eredivisie promoveerde. Op het hoogste niveau kwam hij minder aan spelen toe, waardoor hij in januari 2019 koos voor een transfer naar Spartak Trnava. In Slowakije groeide Abena direct uit tot basisspeler in het team dat Slowaakse beker won, wat hem uiteindelijk na een halfjaar al een transfervrije overstap naar Slovan opleverde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij Slovan was hij de afgelopen twee seizoenen over het algemeen basisspeler. Abena speelde in zijn eerste jaar met de Slowaakse grootmacht in de groepsfase van de Europa League, waarin hij tegen Wolverhampton Wanderers, Besiktas en SC Braga een goede indruk achterliet. Na twee jaar - waarin hij totaal 63 officiële wedstrijden speelde, twee keer de dubbel won en vorig seizoen een plek kreeg in het Team van het Jaar in de Slowaakse competitie - kan Abena mogelijk een fraaie volgende stap in zijn loopbaan maken.

Norwich City en Rangers hebben Abena in het vizier. Slovan is tegen de juiste prijs bereid om mee te werken aan een transfer. Norwich City promoveerde in het afgelopen seizoen als kampioen van de Championship naar de Premier League. Abena zou in Engeland ploeggenoot kunnen worden van Tim Krul. Naast Norwich City heeft Abena zich eveneens in de kijker gespeeld bij Rangers. The Gers werden afgelopen seizoen onder leiding van manager Steven Gerrard kampioen van Schotland, stromen daardoor in de derde kwalificatieronde van de Champions League in en zouden ook geïnteresseerd zijn in Joey Veerman.

Abena is sinds maart international voor Suriname en speelde vooralsnog twee interlands voor Natio, maar is momenteel niet actief op de Gold Cup. Hij koos er na de WK-kwalificatiecyclus, die eindigde door een 4-0 nederlaag tegen Canada, voor om begin juni terug te keren naar Slovan, zodat hij deze weken kan meespelen in de voorrondes van de Champions League. Doordat hij wegens interlandverplichtingen pas later aansloot, gaf trainer Vladimir Weiss in de eerste kwalificatieronde tegen Shamrock Rovers nog de voorkeur aan de nieuw aangetrokken Guram Kashia. Slovan overleefde het tweeluik met kampioen van Ierland ternauwernood (2-0 zege en 2-1 nederlaag) en gaat het nu opnemen tegen het Zwitserse Young Boys.