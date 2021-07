Puma nu al door complete voorraad shirts heen na EK-triomf Italië

Donderdag, 15 juli 2021 om 12:07 • Rian Rosendaal

Er is een run ontstaan op shirts van de nationale ploeg van Italië na het veroveren van de Europese titel afgelopen zondag. De vraag is zelfs zo groot dat producent Puma pas vanaf 22 november weer shirts kan verstrekken aan supporters van La Squadra Azzurri, weet Calcio e Finanza te melden. Vóór de eindstrijd op Wembley werd het sportmerk al overspoeld met aanvragen voor het blauwe tricot van het elftal van bondscoach Roberto Mancini.

Door de extreem hoge vraag in Italië is het shirt van de Europees kampioen pas over vier maanden weer beschikbaar. De warenhuizen van Puma zijn in de dagen na de triomf in Londen compleet leeggeraakt, zo klinkt het donderdag in de Italiaanse media. Men doet aan belangstellenden de oproep om snel een bestelling te plaatsen, zodat er niet al te lang hoeft te worden gewacht op het Italiaanse thuisshirt. Voor het shirt dient minimaal 90 euro te worden neergelegd, een prijs die stijgt naar 110 euro met een naam van een speler daarop geprint. Het is niet bekend van welke speler het shirt het meest is verkocht in de afgelopen periode.

Giorgio Chiellini en Roberto Mancini overhandigden het Italiaanse shirt na de EK-winst aan president Sergio Mattarella.

Italië veroverde ten koste van Engeland voor het eerste de Europese titel sinds 1968. Het was daarnaast de eerste grote prijs sinds het veroveren van de wereldtitel in 2006. In de strafschoppenreeks van de finale ontpopte Gianluigi Donnarumma zich tot de grote held van de Italianen door de inzetten van Jadon Sancho en Buyako Saka te keren. Daarnaast kwam de penalty van Marcus Rashford tegen de paal terecht. Donnarumma verklaarde later dat hij ingetogen juichde na de strafschop van Saka omdat hij niet gelijk doorhad dat de beslissing was gevallen.