Barcelona draagt boodschap uit met paars uittenue en iriserend logo

Donderdag, 15 juli 2021 om 09:32 • Yanick Vos • Laatste update: 11:16

Barcelona heeft donderdag het nieuwe uittenue gepresenteerd voor het seizoen 2021/22. De ploeg van trainer Ronald Koeman gaat in de nieuwe jaargang spelen in een paars tenue. Op de clubwebsite laat Barcelona weten dat het met het nieuwe tenue een boodschap wil uitdragen met oog op diversiteit en de empowerment van vrouwen. De paarse kleur vertegenwoordigt de strijd voor gendergelijkheid, terwijl het logo op het shirt iriserend is.

De presentatie volgt precies een maand nadat het nieuwe thuisshirt werd gepresenteerd. Op het nieuwe thuisshirt komt in een patroon het clublogo terug. Het logo bestaat al decennia uit een schild met linksboven een wit vlak en een rood kruis en rechtsboven de vlag van het oude koninkrijk Aragón en Barcelona. Deze patronen zijn terug te vinden op de voorkant van het nieuwe thuisshirt.