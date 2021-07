‘Het zou veel dapperder zijn als Ajax het oude logo permanent omarmt’

Donderdag, 15 juli 2021 om 08:25 • Yanick Vos • Laatste update: 09:00

Ajax presenteerde woensdag het nieuwe thuisshirt voor het nieuwe seizoen, met daarop het oude clublogo dat tussen 1928 en 1990 op de borst prijkte. Het was al langer een nadrukkelijke wens van de supporters om het oude logo terug te laten keren op het shirt. David Endt, die jarenlang als teammanager werkzaam was bij Ajax, vindt het mooi dat de club gehoor heeft gegeven aan de wens van de achterban. “Hier hebben supporters jaren naar verlangd”, zegt hij.

Ajax laat op de clubwebsite weten dat het historische logo tijdens het seizoen 2021/22 eenmalig op het thuistenue te zien zal zijn. Boven het logo zijn de drie kampioensterren niet te zien. Behalve het logo is ook eenmalig de kleur rood aangepast en de rode baan smaller gemaakt, om de directe verwijzing naar de shirts uit het verleden te benadrukken. Tijdens nationale wedstrijden zijn de namen van spelers niet te zien op de rug; Ajacieden spelen in Nederland alleen met een rugnummer. In Europese wedstrijden zal er wel met complete rugbedrukking gespeeld worden.

Ajax meldt dat de terugkeer van het logo een geste naar de fans is. “Een drogreden", zegt Endt in het Algemeen Dagblad. Hij denkt dat de vork anders in de steel steekt. “Veel meer dan wijsheid en kunde, komt de keuze voor een nieuw logo voort uit vernieuwingsdrang. Zo was het in 1990 en zo is het in feite nu ook. Een slimme marketingtruc. Het zou veel dapperder zijn als Ajax het oude logo weer permanent omarmt. Dan maak je écht een gebaar."

31 jaar geleden stapte Ajax over naar een nieuw logo, dat dit seizoen nog wel te zien is op het uittenue. “Hoe stilistisch mooi het nieuwe logo ook is, de noodzaak van de verandering is me compleet ontgaan. Vandaar de ergernis die er altijd bleef binnen de achterban. Wanneer tradities worden aangeraakt, komt het supportershart in opstand”, stelt Endt.