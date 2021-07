Marco van Ginkel lacht om vraag over aanvoerdersband: ‘Geen idee’

Woensdag, 14 juli 2021 om 23:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:16

Vanwege het naderende vertrek van Denzel Dumfries moet trainer Roger Schmidt een nieuwe aanvoerder aanwijzen bij PSV. Marco van Ginkel lijkt een serieuze optie te zijn voor de Duitse coach. De middenvelder droeg de aanvoerdersband woensdagavond al tegen PAOK Saloniki (1-0) en hij denkt zelf wel over de kwaliteiten te beschikken om het stokje over te nemen van Dumfries. Van GInkel was in het seizoen 2017/18 ook al de captain van PSV.

"Ga je die band nog afdoen?", vraagt ESPN-presentator Milan van Dongen na afloop op de persconferentie aan Van Ginkel. De middenvelder geeft vervolgens met een glimlach op zijn mond antwoord. "Geen idee, we zien het wel." Van Dongen stelt vervolgens dat Van Ginkel 'een van de aangewezen leiders' is binnen de selectie van PSV. "Ja, dat zou wel kunnen. Ik bedoel, je hebt al bepaalde ervaring bij deze club ook en ook gewoon in je carrière. Ik denk ook dat ik een van die spelers ben die de eigenschappen hebben om een team te leiden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Niet per se om aanvoerder te zijn, maar ook om bezig te zijn met de jonge jongens. Om wat te creëren en om wat te bereiken. Ik denk dat als iedereen dat wil dat we een hoop kunnen doen en wat moois kunnen bereiken dit jaar", voegt de ambitieuze Van Ginkel daaraan toe. De 28-jarige middenvelder verlegt vervolgens de focus op het oefenduel met PAOK. Hij heeft duidelijk genoten van de aanwezigheid van 20.000 supporters in het Philips Stadion.

"Het was leuk, ja. Het is lang geleden. In het begin had ik toch weer een beetje kippenvel. Dan voel je je echt weer een beetje voetballer. Dat hebben we wel gemist, denk ik." Van Ginkel richt nu de blik op het tweeluik met Galatasaray in de tweede voorronde van de Champions League. Volgende week woensdag is de eerste ontmoeting met de Turkse topclub. "Dat is heel belangrijk voor de club, voor iedereen is het een droom om Champions League te spelen. De route naar het hoofdtoernooi is lastig en lang, maar we zijn er klaar voor."

Schmidt is gecharmeerd van de leiderschapskwaliteiten van Van Ginkel, al houdt dat niet automatisch in dat de aanvoerdersband ook bij hem terechtkomt. "Marco deed het goed vandaag”, zei de PSV-trainer na afloop van de oefenzege op PAOK. "Hij is het type dat een aanvoerder kan zijn. Maar een definitieve beslissing is er nog niet. Volgende week kijken we hoe we het invullen."