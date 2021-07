Real Madrid presenteert opvallend goede jaarcijfers na coronaseizoen

Woensdag, 14 juli 2021 om 22:30 • Jeroen van Poppel

Real Madrid presenteert woensdag met trots zwarte jaarcijfers. De Spaanse grootmacht boekt in het seizoen 2020/21, waarin geen toeschouwers waren toegestaan, een winst na belastingen van 874 duizend euro. "Op deze manier is de club een van de weinige grote clubs in Europa die twee jaar op rij geen verlies lijdt", klopt Real Madrid zich in het persbericht op de borst.

Als gevolg van de pandemie kreeg Real Madrid te maken met een inkomstenverlies van liefst 300 miljoen euro. De Koninklijke wist dat te compenseren met intensieve kostenbesparende maatregelen. Zo werd een vrijwillige salarisvermindering van tien procent doorgevoerd, zowel in de voetbal- als basketbaltak van de club. Ook bezuinigde Real Madrid 38 miljoen euro op de bedrijfskosten, onder meer door te gaan spelen in het tweede stadion, het Alfredo Di Stéfano.

De grootste bezuiniging boekte Real Madrid op uitgaven aan spelers: de club kocht vorig seizoen geen enkele speler, terwijl er voor ongeveer 100 miljoen euro werd verkocht. Daarmee werd in het seizoen 2020/21 onderaan de streep dus 874 duizend euro overgehouden, een half miljoen euro meer nog dan de winst in het seizoen 2019/20, toen de gevolgen van corona ook al voelbaar waren.

Real Madrid moest als gevolg van het inkomstenverlies een lening afsluiten van 205 miljoen euro en heeft mede daardoor 122 miljoen euro in kas. De Spaanse topclub kijkt met veel vertrouwen vooruit naar de toekomst. De verwachting is dat de club in het seizoen 2021/22 weer toeschouwers mag ontvangen, al is nog de vraag hoeveel van de capaciteit benut kan worden.