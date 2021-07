20.000 supporters zien PSV week voor Galatasaray zegevieren

Woensdag, 14 juli 2021 om 21:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:00

PSV kent een goede generale voor de eerste ontmoeting met Galatasaray van volgende week in de tweede voorronde van de Champions League. De formatie van trainer Roger Schmidt was woensdagavond in vriendschappelijk verband te sterk voor PAOK Saloniki: 1-0. Noni Madueke was in de 25ste minuut de matchwinner in het regenachtige Philips Stadion. Schmidt wisselde er overigens rustig op los tijdens het oefenduel van PSV met de Grieken.

De thuisspelende ploeg kende een voortvarende start van de oefenwedstrijd. Er waren in de beginfase kansen voor Yorbe Vertessen, Madueke en Eran Zahavi. De mogelijkheden waren echter niet besteed aan het trio van PSV. Halverwege de eerste helft in Eindhoven was het toch raak. Marco van Ginkel zag een afstandsschot nog gekeerd worden door PAOK-doelman Zivko Zivkovic. In de rebound was Madueke er als de kippen bij om van dichtbij de 1-0 aan te tekenen. Zeven minuten voor het rustsignaal zag de trefzekere aanvaller een inzet maar net naast het doel van de Grieken verdwijnen.

Schmidt besloot om halverwege het oefenduel op eigen veld om maar liefst negen wissels door te voeren. Mohamed Ihattaren, die op de bank begon, kreeg net als onder meer Nick Viergever, Mauro Junior en Davy Pröpper speeltijd van de Duitse coach. Onder het toeziend oog van 20.000 toeschouwers was PSV ook in de tweede helft de bovenliggende partij. Ihattaren probeerde het net als Ibrahim Sangaré van afstand, maar dat leverde PSV niet het zo gewenste tweede doelpunt op. Daarnaast liet Ryan Thomas een grote kopkans onbenut.

In het laatste deel van het duel gunde Schmidt ook Shurandy Sambo en Dante Rigo nog speelminuten. PSV wist niet meer te scoren, maar dat werd de thuisploeg niet fataal vanwege het gebrek aan stootkracht bij PAOK. De Eindhovenaren boekten daarmee de derde overwinning tijdens de oefencampagne. Eerder werd al gewonnen van RWDM (6-2) en Delbrücker SC (1-10). Alleen tegen VfL Osnabrück (0-0) werd afgelopen zaterdag niet gewonnen.

Opstelling PSV eerste helft: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Vertessen; Zahavi

Opstelling PSV tweede helft: Drommel; Teze, Obispo, Viergever, Oppegard; Pröpper, Sangaré; Thomas, Mauro JR; Fofana, Ihattaren.