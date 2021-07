Contouren bij PSV worden zichtbaar: slecht signaal voor Ihattaren

Woensdag, 14 juli 2021 om 19:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:45

Over precies een week speelt PSV zijn eerste cruciale wedstrijd van het seizoen: dan starten de Eindhovenaren in de tweede voorronde van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Galatasaray. Woensdagavond speelt PSV zijn laatste oefenwedstrijd in aanloop naar de seizoensouverture. Roger Schmidt lijkt al de nodige knopen doorgehakt te hebben en voorlopig geen plaats te hebben voor onder meer Mohamed Ihattaren en Davy Pröpper.

PSV start woensdag tegen PAOK in dezelfde basisopstelling als vier dagen eerder tegen VfL Osnabruck (0-0). Schmidt lijkt voorlopig afgestapt te zijn van de 4-2-2-2-formatie, waarin PSV vorig seizoen bijna voortdurend speelde. De Duitser kiest nu voor 4-2-3-1, mogelijk ook in het licht van de afwezigheid van Donyell Malen. De spits is nog op vakantie en wordt sowieso niet terugverwacht, omdat hij op weg lijkt naar Borussia Dortmund.

Daardoor houdt Schmidt voorlopig met Eran Zahavi slechts één echte centrumspits over. De Israëliër krijgt in zijn rug steun van Mario Götze, die op de nieuw gecreëerde nummer tienpositie staat. Op de rechterflank krijgt Noni Madueke voorlopig de voorkeur boven Ihattaren, over wie Schmidt onlangs nog opvallend positief sprak. Ihattaren beschikt zoals bekend over een volgend jaar aflopend contract bij PSV en liet de onderhandelingen over verlenging eerder afketsen.

Op de linkerflank is plaats voor Yorbe Vertessen, in wie Schmidt na zijn doorbraakseizoen vertrouwen lijkt te hebben. Normaal gesproken lijkt Cody Gakpo de nummer één voor die positie, maar de aanvaller is na het EK met Oranje nog op vakantie. Het controlerende blok op het middenveld bestaat tegen PAOK uit Ibrahim Sangaré en Marco van Ginkel. De afwezigheid van Pablo Rosario kan verklaard worden door een lichte blessure, terwijl Pröpper momenteel buiten de boot lijkt te vallen.

Rechts achterin krijgt aanwinst Philipp Mwene verrassend de voorkeur boven Jordan Teze. Aanvoerder Denzel Dumfries is net als Malen op weg naar de uitgang en wordt niet terugverwacht in Eindhoven. André Ramalho, een andere nieuwkomer, vormt een centraal duo met Olivier Boscagli, terwijl Philipp Max de linksback blijft. In het doel krijgt Joël Drommel, die van FC Twente overkwam, het vertrouwen. Yvon Mvogo is nog niet terug van vakantie na zijn EK met Zwitserland, waardoor nog onduidelijk is wie de nummer één van Schmidt zal zijn.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi