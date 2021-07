Van Bommel ziet Wolfsburg wederom verliezen van club uit 2. Bundesliga

Woensdag, 14 juli 2021 om 19:01 • Rian Rosendaal

Wederom een tegenvaller voor Mark van Bommel in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De Nederlandse trainer zag VfL Wolfsburg opnieuw onderuit gaan in een oefenwedstrijd, ditmaal tegen Holstein Kiel (0-1), uitkomend in de 2. Bundesliga. Afgelopen zaterdag was Wolfsburg niet opgewassen tegen Hansa Rostock (0-3), dat eveneens op het tweede niveau in Duitsland acteert.

In het AOK Stadion van Wolfsburg zagen woensdagmiddag 400 toeschouwers Alexander Mühling de enige treffer van de wedstrijd aantekenen in de zestigste minuut. In de oefencampagne treft het elftal van Van Bommel ook nog Olympique Lyon (17 juli) en AS Monaco (24 juli). De verliezende coach, die onlangs benadrukte dat uitslagen in oefenwedstrijden hem niet zoveel zeggen, kijkt na afloop terug op de thuisnederlaag tegen de tweedeklasser uit Kiel.

"We wisten vantevoren dat het niet makkelijk zou worden, want we zitten middenin de voorbereiding", zo opent Van Bommel zijn analyse. "De teams uit de 2. Bundesliga zijn twee weken geleden al begonnen met trainen en hebben daarom een voorsprong. Op fysiek gebied staan zij er beter voor. Het is dus een goede zaak dat mijn spelers respectievelijk 45 en 60 minuten hebben gespeeld. Het gaat niet zozeer om of ik tevreden ben of niet, het belangrijkste is dat ze wedstrijdritme opdoen. De ontwikkeling en de arbeid die is verricht zijn belangrijker dan het resultaat."

"Hopelijk kan ik vanaf volgende week over een volledige selectie beschikken, als we beginnen aan de tweede fase van de voorbereiding", blijft Van Bommel optimistisch gestemd. "De voorbereiding verloopt moeilijk. Dat is niet vanwege de resultaten, maar omdat de spelers niet allemaal tegelijk terugkeren. Dat is een feit en daar moeten we maar mee om zien te gaan. Aan de inzet en toewijding heeft het vandaag in ieder geval niet gelegen", aldus de Wolfsburg-coach.