Sancho: ‘Ik ga niet net doen alsof, maar het is helaas niets nieuws’

Woensdag, 14 juli 2021 om 18:38 • Rian Rosendaal

Jadon Sancho kijkt drie dagen na de verloren EK-finale terug op de verschillende gebeurtenissen van zondagavond. De vleugelaanvaller, een van de spelers bij Engeland die een strafschop miste, werd met name via de sociale media racistisch bejegend door boze supporters. Sancho heeft de stroom aan haatberichten zeker wel meegekregen en de Engelsman benadrukt dat hij zich hierdoor niet klein laat krijgen.

"Ik ga niet net doen alsof ik de racistische beledigingen die ik samen met mijn broeders Marcus Rashford en Bukayo Saka na de wedstrijd heb ontvangen niet heb meegekregen", zo schrijft Sancho woensdag in een uitgebreide post op Instagram. "Maar het is helaas niets nieuws. Als maatschappij kunnen we echt een stuk beter. De mensen die zoiets doen moeten daarvoor verantwoordelijk worden gehouden." Ondanks het aanhoudende racisme kijkt Sancho, die Borussia Dortmund lijkt in te ruilen voor Manchester United, met optimisme naar de toekomst.

"Haat zal nooit winnen. Ik zou tegen alle jonge mensen die ook te maken hebben gehad met vergelijkbare beledigingen: Hou je hoofd omhoog en blijf je dromen najagen. Ik ben trots op dit Engelse elftal en hoe we het land hebben weten te verenigen, terwijl het voor veel mensen in de afgelopen achttien maanden heel moeilijk is geweest. We hadden heel graag het EK gewonnen, maar we blijven bouwen en trekken zeker lering uit deze ervaring. Hartelijk bedankt voor alle berichten en de liefde die is getoond, dat staat ver boven alle negativiteit."

"Zoals altijd was het een grote eer om Engeland te mogen vertegenwoordigen en om het shirt van the Three Lions te mogen dragen. Ik twijfel er dan ook niet aan dat we sterker zullen terugkomen. Hou je taai en tot snel weer allemaal", zo besluit Sancho zijn verhaal op Instagram. De aanvaller krijgt in de comments onder zijn post bijval van onder meer Alphonso Davies, Jesse Lingard, Tammy Abraham, Axel Witsel en Achraf Hakimi, die hem allemaal een hart onder de riem steken na het verlies in de eindstrijd van het EK tegen Italië.