Nieuw besluit van de KNVB leidt direct tot onenigheid

Woensdag, 14 juli 2021 om 16:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:36

Komend seizoen zullen er minimaal zeventien wedstrijden op zondagavond worden afgewerkt, zo maakt de KNVB woensdagmiddag bekend. De avondwedstrijden vangen om 20.00 uur aan. De voetbalbond schrijft dat het tot dat besluit is gekomen in samenspraak met de clubs uit de Eredivisie CV om Nederlandse clubs die uitkomen in de Europese toernooien van de UEFA tegemoet te komen. Het supporterscollectief heeft geen goed woord over voor de beslissing en schrijft in een reactie dat er op geen enkele manier rekening is gehouden met de fans.

"Binnen de Eredivisie CV is besloten dat zeventien wedstrijden op zondagavond 20.00 uur worden afgetrapt", schrijft de KNVB op zijn website. "Na de loting van de groepsfase van de Europese toernooien worden zondagavondwedstrijden voor het najaar vastgesteld, waarbij ook nog goedkeuring nodig is van de burgemeester van de speelstad. In december gebeurt dit voor het voorjaar. Elke club speelt gedurende het seizoen zoveel mogelijk niet meer dan één thuiswedstrijd op dit tijdstip. De uitwedstrijden worden eveneens verspreid onder de clubs."

Voor de clubs die actief zijn in de Europese toernooien en de kwalificatiewedstrijden voor die toernooien gelden een aantal deadlines om hun wensen kenbaar te maken richting de bond. "De wedstrijden op dit tijdstip die door de Europees spelende clubs worden aangevraagd, worden afgetrokken van deze zeventien", gaat de KNVB verder. "Het kan dus zijn dat uiteindelijk niet elke club een keer op zondagavond speelt. Mochten meerdere Europees uitkomende clubs hetzelfde verzoek indienen, dan krijgt het team dat de meeste vlieguren moet maken voor de Europese wedstrijd de voorkeur."

Supporterscollectief Nederland heeft geen goed woord over voor het besluit van de Eredivisieclubs om toch op zondagavond te spelen. "Dit is minachting van de supporters", aldus Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland tegen het Algemeen Dagblad. "Supporters hebben zich vorig jaar nog massaal uitgesproken tegen voetballen op zondagavond. Clubs gaan nu bewust in tegen die wens. Ze zeggen supporters belangrijk te vinden, maar laten hiermee het tegendeel zien."

"Het besluit is extra schaamteloos omdat het komt na een periode waarin veel van supporters is gevraagd. Veel clubs hadden niet meer bestaan als de supporters ze afgelopen periode niet hadden gered. Na een afgebroken seizoen, een jaar zonder stadionbezoek en een nieuw onzeker seizoen voor de boeg hebben supporters opnieuw massaal seizoenkaarten gekocht. Dan kun je het niet maken om zo’n grote en gevoelige wijziging door te voeren. Clubs zouden kinderen en jongeren juist aan zich moeten binden, maar sluiten die groep hiermee uit. Dat brengt de toekomst van de clubs in gevaar", besluit Keuning.