Messi levert helft van salaris in bij nieuw vijfjarig Barcelona-contract

Woensdag, 14 juli 2021 om 14:53 • Yanick Vos • Laatste update: 15:24

Lionel Messi gaat een nieuw vijfjarig contract bij Barcelona tekenen. Goal en Sport melden woensdagmiddag dat beide partijen tot een akkoord zijn gekomen over een nieuwe verbintenis. De 34-jarige Messi gaat er in financieel opzicht stevig op achteruit: volgens de berichtgeving levert hij vijftig procent van zijn jaarsalaris in. In zijn contract wordt een ontsnappingsclausule van 350 miljoen euro opgenomen.

Het vorige contract van Messi liep op 30 juni af, waardoor de Argentijn sinds twee weken officieel clubloos is. Voorzitter Joan Laporta liet in de media diverse keren optekenen dat hij rekenende op een langer verblijf van de aanvoerder. In de wandelgangen werd Messi gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar tot een overstap zal het niet komen. Naar verwachting wordt de deal eind juli officieel bekrachtigd.

Messi is akkoord gegaan met een halvering van zijn salaris. Dit is noodzakelijk voor Barcelona, daar de club financiële problemen kent. Barça heeft zichzelf in de nesten gewerkt door het salarislimiet te overschrijden. In LaLiga geldt voor ieder seizoen per club een afzonderlijke squad cost limit. Hierin wordt voor iedere club bepaald wat de maximale uitgaven zijn aan transfers en salarissen, afhankelijk van onder meer de inkomsten, kosten en schulden. Twee seizoenen geleden mocht Barcelona 671 miljoen euro uitgeven, het hoogste bedrag van alle clubs in de Spaanse competitie.

De financiële gevolgen van de coronacrisis waren groot voor Barcelona. Vorig seizoen moest de club al flink snijden in de salariskosten, met een uitgavengrens van 382 miljoen euro. In maart van dit jaar werd dat bedrag met nog eens 35 miljoen euro naar beneden bijgesteld, omdat de financiële resultaten nog slechter waren dan verwacht. Voor komend seizoen wordt de broekriem nog strakker aangetrokken. De verwachting is dat de maximale uitgaven komen te liggen op ongeveer 160 miljoen euro.

Door de financiële situatie is het voor Barcelona noodzakelijk om te besparen. Zodoende is er afscheid genomen van Júnior Firpo (Leeds United), Jean Clair Todibo (OGC Nice), Carles Aleña (Getafe), Juan Miranda (Real Betis), Matheus Fernandes (Palmeiras) en Francisco Trincão (Wolverhampton Wanderers). Tegenover het vertrek van deze spelers staat de komst van Memphis Depay (Olympique Lyon), Sergio Agüero (Manchester City), Eric García (Manchester City) en Emerson Royal (Real Betis).