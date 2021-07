Pavlidis ontsnapt met AZ aan nederlaag tegen John van den Brom

Woensdag, 14 juli 2021 om 14:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:52

AZ heeft woensdagmiddag de vierde oefenwedstrijd van de voorbereiding niet weten te winnen. Op bezoek bij het KRC Genk van John van den Brom kwam de ploeg van trainer Pascal Jansen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Cyriel Dessers maakte in de slotfase de 1-0, waarna Thijs Oosting in de slotminuut een nederlaag wist te voorkomen. De van Willem II overgekomen Vangelis Pavlidis zat voor het eerst bij de wedstrijdselectie en maakte meteen zijn eerste minuten. De Griekse aanvaller kwam tien minuten voor het verstrijken van de eerste helft binnen de lijnen.

Bij AZ ging het de afgelopen dagen vooral over spelers die op het punt staan om te vertrekken. Teun Koopmeiners wordt al langer begeerd door Atalanta en daar kwam deze week de interesse van AS Monaco en OGC Nice in respectievelijk Byron Boadu en Calvin Stengs bij. De Koopmeiners die woensdag aan de aftrap verscheen was jongere broer Peer. Veel basisspelers ontbraken, onder wie Boadu, Stengs, Marco Bizot en Fredrik Midtsjö. Beide ploegen begonnen enigszins afwachtend aan de vriendschappelijke krachtmeting en wisten in de openingsfase niet tot noemenswaardige kansen te komen.

Halverwege de eerste helft dook AZ voor het eerst gevaarlijk op voor het doel van Genk. Ernest Poku werd bediend door Tijjani Reijnders, maar zag hoe Maarten Vandevoordt redding bracht. Niet veel later was Sam Beukema eveneens dichtbij de openingstreffer. De centrumverdediger was het eindstation van een vrije trap en schoot bij de tweede paal voorlangs. Aan de andere kant voorkwam diezelfde Beukema een treffer van Paul Onuachu. Pascal Jansen voerde vervolgens een aantal wissels door en gunde Pavlidis zijn eerste minuten in het shirt van AZ. De Griek zag hoe Vandevoordt een minuut na zijn invalbeurt redding bracht op een schot vanaf de rechterkant van het strafschopgebied.

Van Den Brom trad met een aantal oude bekenden aan tegen AZ. Zo maakte Mike Trésor Ndayishimiye zijn opwachting en stonden ook Carel Eiting en Dessers binnen de lijnen aan Belgische zijde. Laatstgenoemde was actief in het tweede bedrijf en dwong Hobie Verhulst na ruim een uur spelen tot een redding. De trefzekere rebound van Joseph Paintsil werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd zou de treffer van Dessers alsnog volgen. De voormalig spits van NAC Breda, FC Utrecht en Heracles Almelo omspeelde Verhulst en kon vervolgens voor een leeg doel binnen schuiven: 1-0. De eindstand werd bepaald door Oosting, die in de laatste minuut de bal gelukkig voor de voeten kreeg en met links verwoestend uithaalde via de onderkant van de lat: 1-1.