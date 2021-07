Woensdag, 14 Juli 2021

Kylian Mbappé heeft de knoop doorgehakt

Nawaaz Lanfeld hoopt een contract in de wacht te slepen bij FC Emmen. De jeugdspeler van PSV trant de komende dagen mee in Drenthe en zal tevens zijn opwachting maken in het oefenduel met Jong Ajax zaterdag. (RTV Drenthe)

De toekomst van Davinson Sánchez ligt mogelijk bij Sevilla. De centrumverdediger moet als ruilmiddel dienen bovenop de twintig miljoen euro om Jules Koundé naar Tottenham Hotspur te halen. (Gianluca Di Marzio)

Kylian Mbappé heeft de knoop doorgehakt wat betreft zijn toekomst. De Franse aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid en daar kan zelfs Sergio Ramos niks meer aan veranderen. (José Luis Sánchez Solá) De Franse aanvaller heeft zijn zinnen gezet op een transfer naar Real Madrid en daar kan zelfs Sergio Ramos niks meer aan veranderen.

AS Roma is in de zoektocht naar een tijdelijke vervanger voor Leonardo Spinazzola uitgekomen bij Alex Telles. De Romeinen hopen de linksback over te nemen, al lijkt Manchester United niet bereid om mee te werken. (Fabrizio Romano)

Alessio da Cruz heeft de mogelijkheid om zijn carrière in Mexico te vervolgen. De aanvaller, die afgelopen seizoen door Parma werd uitgeleend aan FC Groningen, staat in de nadrukkelijke belangstelling van Santos Laguna. (Parma Live)