Trefzekere Xavi Simons laat zich gelden bij officieus debuut Hakimi

Woensdag, 14 juli 2021 om 13:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:38

Xavi Simons heeft zich direct laten zien in de voorbereiding op het nieuwe seizoen bij Paris Saint-Germain. De middenvelder nam in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen een treffer en een assist voor zijn rekening tegen Le Mans. De Franse grootmacht had weinig moeite met de derdedivisionist en stapte uiteindelijk met een 4-0 zege van het veld. De van Internazionale overgenomen Achraf Hakimi maakte zijn officieuze debuut. Georginio Wijnaldum en Sergio Ramos waren nog niet van de partij.

Trainer Mauricio Pochettino kon in de vriendschappelijke krachtmeting nog niet beschikken over de spelers die actief waren op het Europees kampioenschap en de Copa América. Daardoor ontbraken onder meer Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe, Neymar, Ángel Di María, Pablo Sarabia en Marco Verratti. Thilo Kehrer, Hakimi, Mauro Icardi en Julian Draxler verschenen wel aan de aftrap.

De score werd geopend door Icardi. De Argentijn stond na ruim tien minuten spelen op de juiste plek toen doelman Pierre Patron zich verkeek op een voorzet van Draxler. De Duitser gaf de bal met de buitenkant van zijn voet voor vanaf de linkerkant van het veld, waarna Icardi uit de rebound diagonaal raak kopte: 1-0. Tien minuten voor rust werd de score verdubbeld. Na een snelle omschakeling had Hakimi aan de rechterkant van het veld alle tijd, waarna hij het overzicht behield en Ismaël Gharbi in staat stelde om te scoren.

On se revoit les buts de ce premier match de pré-saison ?? Un but de préférence ? ??#PSGLMFC https://t.co/6L7x6aC9s7 pic.twitter.com/7hBky4VykG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

Ook in de tweede helft had PSG weinig te duchten van Le Mans. Doelman Ewan Hatfout schoof het leer bij de opbouw zomaar in de voeten bij de ingevallen Simons, waarna de Nederlander Bandiougou Fadiga vrij voor de doelman zette en zag hoe de middenvelder kort voor tijd de 3-0 maakte. Het slotakkoord was echter voor Simons zelf. Wederom ging er slordig balverlies van de bezoekers aan vooraf. De ploeg van Pochettino kon overnemen en Simons schoot met een volley raak van dichtbij: 4-0.