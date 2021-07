Oranje Leeuwinnen tonen veerkracht in besloten generale repetitie

Woensdag, 14 juli 2021 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:07

In aanloop naar de Olympische spelen hebben de Oranje Leeuwinnen woensdag een besloten oefenduel afgewerkt. In Tokyo speelde de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 3-3 gelijk tegen Canada. De Oranje Leeuwinnen kwamen tot twee keer toe terug van een achterstand. Nederland opent de Olympische Spelen op 21 juli in Rifu met een groepswedstrijd tegen Zambia. Later volgen ontmoetingen met Brazilië (24 juli) en China (27 juli).

Wiegman zag het treffen met de Canadezen als laatste serieuze test voor de start van de Olympische Spelen en stuurde dan ook haar sterkste elf het veld in. Sisca Folkertsma speelde wederom als rechtsback, zoals ze dat ook deed tijdens de oefenwedstrijden in juni tegen Noorwegen (7-0 winst) en Italië (1-0 verlies). De rechtsback van landskampioen FC Twente, die na de Spelen verhuist naar de Franse club Girondins de Bordeaux, vormde de achterhoede met Aniek Nouwen, Stefanie van der Gragt en Dominique Janssen. Verder had Wiegman onder meer basisplaatsen voor Jackie Groenen, Vivianne Miedema en Lieke Martens.

Canada behoort tot de sterkste landen binnen het vrouwenvoetbal en kwam dan ook niet onverwachts op voorsprong. De nummer acht van de FIFA-ranglijst nam in de eerste helft de leiding, waarna Miedema de stand gelijk trok. Nadat Canada de wedstrijd in de tweede helft volledig naar zich toe leek te trekken en op een 3-1 voorsprong kwam, wisten Groenen en de ingevallen Lineth Beerensteyn een nederlaag ternauwernood te voorkomen: 3-3. Het duel werd gespeeld achter gesloten deuren. Nederland bezet op dit moment de vierde plek op de FIFA-ranglijst achter de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk en wordt gezien als kanshebber voor het goud in Tokyo.

De Oranje Leeuwinnen zouden kort voor vertrek naar Japan oefenen tegen Zuid-Afrika, maar zagen door die krachtmeting een streep gaan toen Zuid-Afrika te kampen kreeg met een corona-uitbraak. Tijdens de Olympische Spelen wordt het spits afgebeten tegen Zambia, op papier de minst sterke tegenstander uit de poule van Oranje. Drie dagen na de openingswedstrijd is in het Miyagi Stadium Brazilië de tegenstander, de huidige nummer zeven van de FIFA-ranglijst. Voor de laatste poulewedstrijd tegen China reist de ploeg van Wiegman af naar Yokohama.