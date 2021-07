Slagvaardig Vitesse plukt opvolger Pasveer bij Schalke 04 weg

Woensdag, 14 juli 2021 om 12:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:34

Het zijn drukke tijden voor Vitesse op de transfermarkt. Waar de club zich woensdag eerder al verzekerde van de diensten van de Deense spits Nikolai Baden Frederiksen, hebben de Arnhemmers ook de opvolger van de naar Ajax vertrokken Remko Pasveer binnen. Volgens Duitse media, De Gelderlander en De Telegraaf moet Markus Schubert komend seizoen het doel verdedigen van Vitesse. De 23-jarige Duitse goalie komt transfervrij over van het gedegradeerde Schalke 04.

Schubert kwam in 2019 van Dynamo Dresden naar Schalke, maar speelde slechts tien competitieve wedstrijden voor het eerste elftal van de club uit Gelsenkirchen. Naast het gebrek aan sportieve vooruitzichten, zal ook het contract van de Duitse jeugdinternational een belangrijke rol hebben gespeeld. Schubert streek een aanzienlijk salaris op als reservedoelman, meldt Kicker. Afgelopen seizoen gold Schubert als reservedoelman bij het naar de 2. Bundesliga gedegradeerde Schalke. Ook bij het beloftenteam van Duitsland, dat Europees kampioen werd op het EK Onder-21, gold Schubert als reservedoelman achter Finn Dahmen.

"Onze keepers laten zien dat ze allemaal op een hoog niveau zitten", zei sportief directeur Rouven Schröder van Schalke in een eerder interview met Kicker. "Ralf Fährmann leverde een uitstekende helft af tegen Zenit (tijdens een vriendschappelijk duel twee weken geleden, red.) en ook Michael Langer laat weinig steken vallen. Schubert maakt een geweldige indruk op de training." Het ziet ernaar uit dat Fährmann komend seizoen wederom de eerste keus is onder de lat bij Schalke, terwijl voor Schubert een rol als derde doelman weggelegd dreigde te worden. Vrijdag nemen Schalke en Vitesse het in een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar op.

Frederiksen en Schubert zijn versterking vijf en zes van de Arnhemmers, die zich eerder versterkten met doelman Daan Reiziger (Jong Ajax), middenvelder Tom Domgjoni (FC Zürich), aanvaller Julian Von Moos (FC Basel) en rechtsback Romaric Yapi (Brighton and Hove Albion). Schubert wordt bij Vitesse gezien als opvolger van Pasveer. Laatstgenoemde verkoos een transfer naar Ajax boven een langer verblijf in Arnhem en gaat in Amsterdam de concurrentiestrijd aan met Maarten Stekelenburg.