‘Sulemana doet dingen die je je eigenlijk niet voor kunt stellen’

Woensdag, 14 juli 2021 om 11:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:38

Het lijkt een kwestie van tijd voordat Kamaldeen Sulemana zijn handtekening onder een contract bij Ajax gaat zetten. De aanvaller van FC Nordsjælland geniet al geruime tijd interesse uit Amsterdam, maar in de voorbije maanden dongen steeds meer clubs naar zijn diensten. Tom Vernon, een voormalige scout van Manchester United die de Right to Dream Academy in Ghana oprichtte, heeft de carrière van Sulemana jarenlang nauwlettend in de gaten gehouden en is van mening dat de aanvaller niet genoeg lof krijgt voor zijn talenten.

"Het is niet onze beslissing, het is zowel de beslissing van Kamaldeen als de onze", vertelt Nordsjaelland-voorzitter Vernon tegen Goal over de transferperikelen rond zijn pupil. "We krijgen continu biedingen voor onze spelers. Het gaat erom wanneer je klaar bent om je volgende stap te zetten. Hij denkt daarover na en hij begrijpt wat zijn opties zijn." Ajax heeft volgens Mike Verweij van De Telegraaf een akkoord met Nordsjaelland over een te betalen transfersom van vijftien miljoen euro. Een vergelijkbare overeenkomst zou Manchester United eveneens in handen hebben, maar Stade Rennes meldde zich vervolgens ook als kaper op de kust.

Vernon, die in het verleden dienst deed als scout van Manchester United, heeft de ontwikkeling van Sulemana nauwlettend gevolgd en is van mening dat zijn pupil onvoldoende lof oogst voor zijn prestaties. Sulemana werd ontdekt op de Right to Dream Academy in Ghana, voordat hij naar Nordsjaelland verhuisde. "Mensen denken dat het zijn snelheid is waardoor hij opvalt, maar het is een combinatie van zijn snelheid en zijn tactisch inzicht. Daar krijgt hij misschien niet genoeg lof voor. Omdat hij zo snel is, hebben mensen de neiging om naar zijn snelheid te kijken", aldus Vernon.

"Hij is tactisch zeer sterk en kan op meerdere posities spelen. Ook heeft hij expliciete kwaliteiten in één op één-situaties en in krappe ruimtes, vergelijkbaar met Dams (Mikkel Damsgaard, red.). Hij doet dingen die je je niet kunt voorstellen. Als vleugelaanvaller of spits is hij vrij uniek." Ajax verwacht Kamaldeen Sulemana ‘de komende dagen’ voor een medische keuring, zo schreef L'Équipe dinsdagavond. De interesse van Ajax in Sulemana speelt al langer. Afgelopen seizoen reisde directeur voetbalzaken Marc Overmars nog af naar Denemarken om het transferdoelwit warm te maken voor een verhuizing naar Amsterdam.