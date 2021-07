Rashford krijgt nieuwe klap te verwerken en staat voorlopig aan de kant

Woensdag, 14 juli 2021 om 10:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:38

Marcus Rashford moet de start van het nieuwe seizoen met Manchester United noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller kampt met een schouderblessure en moet later deze maand onder het mes. Verwacht wordt dat Rashford pas eind oktober volledig hersteld is. Het is een nieuwe tik voor de 23-jarige aanvaller, nadat hij zondag na afloop van de verloren EK-finale tegen Italië het slachtoffer werd van ernstige racistische uitlatingen.

Dat Rashford onder het mes moet was al langer bekend. De aanvalsleider kampt met een schouderkwetsuur en wilde zich direct na afloop van het Europees kampioenschap laten opereren. De chirurg die de operatie moet uitvoeren is echter niet eerder dan eind deze maand beschikbaar. Dat maakt dat de Engelsman langer uit de roulatie ligt dan oorspronkelijk gehoopt en gepland. Voor een dergelijke schouderoperatie staat doorgaans een herstel van drie maanden, wat betekent dat Rashford eind oktober pas weer in actie zou kunnen komen namens United.

Rashford had tijdens het laatste deel van het afgelopen seizoen al last van een spierblessure aan zijn schouder en kon daardoor slechts een beperkte bijdrage leveren bij Engeland in aanloop naar de EK-finale. Rashford kon tijdens het EK niet rekenen op een basisplaats van Gareth Southgate en moest het slechts met een aantal invalbeurten doen. In de wedstrijden tegen Duitsland en Denemarken bleef hij zelfs de volledige negentig minuten op de bank. Nu Engeland is uitgeschakeld kan de focus weer volledig op United. Het Premier League-seizoen begint voor United op 14 augustus met een thuiswedstrijd tegen Leeds United.

De vertraagde operatie is een nieuwe klap voor Rashford, die een moeilijke 48 uur heeft doorstaan sinds de nederlaag op Wembley afgelopen zondag. Hij, Jadon Sancho en Bukayo Saka waren het doelwit van online racistische uitlatingen nadat ze allen een penalty hadden gemist in de strafschoppenserie. De muurschildering van Rashford in Withington, Manchester, werd ook vernield, maar is sindsdien bedekt met steunbetuigingen van de gemeenschap. Ook is de muurschildering inmiddels weer in ere hersteld.