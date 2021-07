Ajax presenteert klassiek thuisshirt met oude clublogo

Woensdag, 14 juli 2021 om 10:09 • Chris Meijer • Laatste update: 10:31

Ajax heeft het nieuwe thuisshirt gepresenteerd. Het hing al even in de lucht, maar de Amsterdammers gaan komend seizoen met het oude, klassieke clublogo op de borst spelen. Het nieuwe thuisshirt kent meer historische tinten, want in de Eredivisie zal Ajax ook zonder spelersnamen op het tricot gaan spelen.

“Na zo’n waanzinnig seizoen keert het historische logo terug op het thuisshirt. Het is een eerbetoon aan de fans. Om het klassieke thema te volgen, zal Ajax tijdens Eredivisie- en bekerwedstrijden alleen met nummers en zonder namen op de rug spelen. In Europese wedstrijden spelen we wél met namen en rugnummers, volgens de reglementen van de UEFA”, schrijft Ajax op de officiële website. Op het nieuwe thuisshirt staan de drie sterren niet boven het klassieke clublogo, maar op de achterkant. "De drie sterren zijn wel te zien als nekdetail, met subtiel daarin de drie Andreaskruisen verwerkt."

De reden hiervoor is dat er vroeger geen sterren boven het logo stonden. Het nieuwe tenue van Ajax bevat een veel smallere rode baan dan de laatste jaren gebruikelijk is. Verder heeft het tricot een opvallend grote witte ronde hals. Daarmee heeft het shirt veel weg van het tenue uit de jaren zeventig, waarin onder meer Johan Cruijff schitterde en de eerste Europacup 1-titels werden binnengehaald door Ajax. Het is dit jaar precies vijftig jaar geleden dat de Amsterdammers in 1971 de cup met grote oren voor het eerst wonnen.

"Het shirt toont ook een bijzondere geste van hoofdsponsor Ziggo, in de vorm van een kleinere uiting van het Ziggo-logo, om zo de smallere baan mogelijk te maken. In de nek van het shirt, aan de binnenkant, is het huidige Ajax-logo inclusief drie sterren te zien", schrijft Ajax. Het shirt is direct verkrijgbaar in de (online) fanshops van de Amsterdammers.

Het shirt, dat op de mouwen zilveren strepen krijgt, hing vorige week al in de winkels in Zuid-Afrika. “Kijk! Het nieuwe Ajax thuisshirt (met klassiek logo!) voor seizoen 2021/2022. Hangt hier in Zuid-Afrika al in de winkel, in Nederland nog niet verkrijgbaar”, zo schreef het account @raiseparadise op Twitter. Het shirt met het oude clublogo, dat Ajax tussen 1928 en 1991 droeg, lekte eerder al uit. De terugkeer naar het oude clublogo geldt vermoedelijk als eenmalige geste naar de supporters. Het uitshirt kent wel het gebruikelijke logo.