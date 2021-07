Dusan Tadic tekent nieuw megacontract bij Ajax

Woensdag, 14 juli 2021 om 09:46 • Laatste update: 10:25

Dusan Tadic gaat een nieuw megacontract bij Ajax tekenen. De Telegraaf meldt dat de 32-jarige Servische aanvaller zijn handtekening zet onder een verbintenis die hem tot minimaal medio 2024 als speler en tot medio 2027 als (jeugd)trainer aan de Amsterdammers verbindt. Het betekent dat Tadic een jaar langer komt vast te liggen bij Ajax, want zijn oude contract liep tot medio 2023 als speler en tot medio 2026 als (jeugd)trainer.

AC Milan was afgelopen maand concreet in de markt voor Tadic, nadat eerder ook Barcelona nadrukkelijk had geprobeerd om hem weg te kapen bij Ajax. De aanvoerder van Ajax nam snel daarna al de onzekerheid over zijn toekomst bij de Amsterdammers weg. “Ik blijf”, tekende De Telegraaf op uit zijn mond. “Dit is mijn droomclub, een van de mooiste ter wereld, waar ik met heel veel plezier speel. Ik hoop dat de jonge spelers in de selectie ook beseffen hoe groot en mooi Ajax is. Het is niet voor niets dat ik hier al van jongs af aan van droom.”

Volgens De Telegraaf wil Ajax met de nieuwe, verbeterde verbintenis de loyaliteit van Tadic belonen. Tevens geldt de contractverlenging als een duidelijk signaal naar buitenlandse clubs: Tadic is niet te koop. Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet dit eerder overigens al in duidelijke bewoordingen blijken. Het zijn drukke dagen voor Overmars, die afgelopen week een akkoord met Feyenoord vond over Steven Berghuis en ook Kamaldeen Sulemana spoedig wil binnenhalen.

Ajax nam Tadic in de zomer van 2018 voor 13,7 miljoen euro over van Southampton en beleeft sindsdien veel plezier van hem. In 149 officiële wedstrijden was de aanvaller voorlopig goed voor 76 doelpunten en 70 assists. Tadic werd een jaar geleden al gelinkt aan een vertrek bij Ajax, toen Barcelona in de markt was. “Die kans was er vorig jaar, maar ik heb het niet gedaan. Dit is mijn club en daar doe ik alles voor”, zei Tadic in een interview met De Telegraaf. Deze zomer was AC Milan dus nadrukkelijk in de markt, maar de 75-voudig Servisch international blijft Ajax dus trouw.