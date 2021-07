Arne Slot: ‘Met ons budget zou dat zelfs een prestatie van wereldformaat zijn’

Woensdag, 14 juli 2021 om 09:31

Arne Slot beaamt dat het voor Feyenoord een hels karwei wordt om een vervanger voor Steven Berghuis te vinden. De 29-jarige aanvaller was in het afgelopen seizoen namens de Rotterdammers goed voor 21 doelpunten en 16 assists in 41 officiële wedstrijden, maar vertrekt deze zomer naar aartsrivaal Ajax. “Je kunt als trainer een elftal best leuk laten voetballen, maar om kansen te krijgen en te verzilveren heb je gewoon speciale kwaliteit nodig”, zegt Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Dat had Feyenoord met Berghuis. Niet dat dit Feyenoord het helemaal niet heeft, maar zonder Berghuis hebben we wel iets extra’s nodig”, geeft de nieuwe trainer van Feyenoord te kennen. De namen van Alireza Jahanbakhsh (Brighton & Hove Albion) en Javairo Dilrosun (Hertha BSC) werden afgelopen week genoemd als mogelijke opvolgers van Berghuis. Verder heeft Feyenoord nog de beschikking over Aliou Baldé en Christian Conteh. Laatstgenoemde kwam in zijn eerste seizoen bij Feyenoord nauwelijks in actie, maar maakte dinsdagavond een goede indruk in een met 3-2 gewonnen oefenwedstrijd met de Onder-21 tegen SC Feyenoord met een doelpunt en een assist

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Bij Feyenoord maakte Berghuis vaak de goals óf de ploeg scoorde uit een dood spelmoment en die ballen werden dan weer vaak genomen door Berghuis”, stelt Slot. De nieuwe trainer van Feyenoord acht het zeer onwaarschijnlijk dat er een speler kan worden teruggehaald die het rendement van Berghuis doet vergeten. “Met ons budget zou dat zelfs een prestatie van wereldformaat zijn.”

Franco Antonucci zou in theorie ook nog op de flanken uit de voeten kunnen, al past de van AS Monaco overgenomen aanvallende middenvelder niet echt in het systeem van Slot. “Toch sta ik nog steeds achter zijn komst”, zegt technisch directeur Frank Arnesen over de Belg die de afgelopen twee jaar voor FC Volendam speelde. “Franco is in balbezit echt een geweldige speler, alleen niet echt een loper. Nou, dan moet hij dat aspect maar aan zijn spel toevoegen. Die jongen is 22 jaar, hij krijgt de tijd zich te ontwikkelen. Over verhuur valt niet te praten.”