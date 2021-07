Nieuwe fragmenten gelekt: Pérez noemt Ronaldo ‘idiote, zieke man’

Woensdag, 14 juli 2021

Er zijn woensdag nieuwe audiofragmenten gelekt van Florentino Pérez, waarin te horen is dat de president van Real Madrid Cristiano Ronaldo een ‘idioot’ noemt. El Confidencial kwam dinsdag met audiofragmenten waarin Pérez Iker Casillas en Raúl oplichters noemde, iets dat door de preses van de Koninklijke werd afgedaan als een aanval. De krant heeft nu nieuwe fragmenten gepubliceerd, waarin te horen is hoe Pérez zich uitlaat over onder meer Ronaldo en José Mourinho.

“Hij is gek. Die gozer is een idiote, zieke man. Je denkt dat de man normaal is, maar dat is niet geval. Als hij wel normaal is, zou niet de dingen doen die hij doet. Waarom denk je dat hij zoveel stomme dingen doet?", zo is te horen in een audiofragment waarin Pérez zich uitspreekt over Ronaldo, die tussen 2009 en 2018 voor Real Madrid speelde. Het nieuwe materiaal dat El Confidencial woensdag publiceert komt uit twee verschillende gesprekken, waarvan de laatste dateert van oktober 2012. Pérez liet zich niet alleen snoeihard uit over Ronaldo, maar ook over diens zaakwaarnemer Jorge Mendes en Mourinho,

“Die mannen hebben een verschrikkelijk ego. Ze zijn verwend en realiteit uit het oog verloren. Ergens anders zouden ze enorm veel geld kunnen verdienen. Dat is abnormaal. Dan hebben we het over portretrechten. Zelfs met die uitdagende gezichten, waardoor iedereen een hekel aan ze heeft”, vervolgt Pérez. Ook Fábio Coentrão krijgt ervan langs van de president. “Hij is een speler zonder hersenen, dat zorgt jongens worden opgegeten in Madrid. Op dit moment is hij shit en Mourinho is een idioot, omdat hij hem laat spelen.”

“Hij is een beetje gestoord, hij rijdt zonder rijbewijs. De druk is te hoog opgelopen en dat is vervelend. Maar anderen hebben er geen interesse in of hij er last van heeft. Zij zien gewoon dat hij shit is”, aldus Pérez. Hij liet zich tevens uit over de komst van Pepe in 2007, die dertig miljoen euro kostte. “Ramón Calderón regelde dat met dat Jorge Mendes, die was de afgevaardigde van de president van FC Porto. Met hem is alles raar. Hij zou Mendes betalen, dat is het alibi van de president van FC Porto. Mendes en hij hebben geld gepakt met Mourinho, Ricardo Carvalho en Paulo Ferreira. Dat is doorgesluisd naar Zwitserland.”

Er lekten dinsdag al audiofragmenten uit waarin te horen was dat Pérez Raúl beschuldigde van het vernietigen van de club, terwijl hij Casillas ‘de grootste mislukking die we ooit hebben gehad’ noemde. “Je hebt mensen die hem aanbidden; ik begrijp daar niets van. Mensen verdedigen hem, maar hij is een grote oplichter. Net als Raúl. De twee grootste oplichters uit de geschiedenis van Real Madrid zijn Raúl en Casillas”, zei Pérez, die in 2006 na zes jaar vertrok vertrok en in 2009 weer terugkeerde als president van Real Madrid. “Ze zijn ontzettend egoïstisch en je kunt niet op ze rekenen. Wie wel op ze rekent, heeft ongelijk.”

Op de website van Real kwam Pérez dinsdagmiddag met een reactie op het door El Confidencial gepubliceerde geluidsfragment. “De zinnen worden uitgesproken in gesprekken die zijn opgenomen door de heer José Antonio Abellán, die de gesprekken al vele jaren zonder succes probeert te verkopen. Het is nu verrassend dat, ondanks de tijd die is verstreken, de krant El Confidencial de uitspraken nu alsnog verzamelt. Het zijn slechts enkele zinnen uit gesprekken met een bredere context. Deze uitspraken komen nu pas boven tafel, zoveel jaar na dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden.”

Perez dacht te weten waarom de uitspraken van vijftien jaar geleden nu opeens naar voren worden gebracht. ”Dat heeft te maken met mijn rol als een van de voorvechters van de Super League. Ik heb de kwestie in de handen van mijn advocaten gelegd en zij gaan onderzoeken of er eventuele vervolgstappen volgen”, zo besluit de preses van Real.