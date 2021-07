‘Ik las dat Huntelaar bij het stadion is gesignaleerd, daar is niets van waar'

Woensdag, 14 juli 2021 om 07:47 • Laatste update: 07:49

De Gelderlander meldde vorige maand dat Klaas-Jan Huntelaar een bezoek aan De Goffert zou hebben gebracht en via geldschieter Marcel Boekhoorn reeds met NEC Nijmegen gesproken had. Rogier Meijer, trainer van de Nijmegenaren, ontkent nu in gesprek met Voetbal International dat Huntelaar op bezoek is geweest bij NEC. De oefenmeester zou Huntelaar echter wel graag willen verwelkomen.

“'Dat verhaal is een eigen leven gaan leiden. Ik heb ook gelezen dat hij bij het stadion is gesignaleerd. Daar is niets van waar. Vanuit NEC heeft alleen Ted van Leeuwen (technisch directeur, red.) contact met hem gehad”, vertelt Meijer. De trainer ziet Huntelaar graag naar NEC komen. “Van mij mag hij komen. Graag zelfs, want ik denk dat hij nog veel kan toevoegen. Maar Klaas-Jan moet eerst voor zichzelf de beslissing nemen of hij door wil. Die keuze heeft hij nog niet gemaakt.”

Huntelaar is momenteel transfervrij, nadat zijn contract bij het gedegradeerde Schalke 04 afliep en beide partijen besloten om niet met elkaar verder te gaan. Het is nog niet duidelijk of de 37-jarige spits van plan is om er nog een jaar aan vast te plakken. Zijn naam werd eerder eveneens in verband gebracht met De Graafschap, FC Twente en sc Heerenveen.